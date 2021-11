Marechaussee wil huidskleur niet langer mee laten spelen bij grenscontroles

De Koninklijke Marechaussee (KMar) wil etnische kenmerken, zoals huidskleur, niet langer mee laten wegen bij controles aan de Nederlandse grenzen. Dat blijkt vrijdag uit een notitie opgesteld door de marechaussee naar aanleiding van een gesprek met de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat op 24 november plaats moet vinden. De rechtbank in Den Haag oordeelde in september dat de marechaussee etnische kenmerken wél mag laten meewegen bij het selecteren van reizigers voor een extra controle.

In de notitie staat dat de marechaussee „al enige tijd” werkt aan het geven van „een andere invulling van die activiteiten waarbij mogelijk sprake is of kan zijn van het gebruik van etnische kenmerken”. Daarbij is het uitgangspunt „dat de KMar geen gebruik wil maken van etniciteit als indicator binnen profielen of selectiebeslissingen”. Er zou weinig maatschappelijk draagvlak zijn voor het gebruiken van kenmerken als huidskleur bij de grenscontrole, omdat daarbij mensen met een zwarte huidskleur sneller gekozen zouden worden en dit tot stigmatisering kan leiden.

Risicoprofielen

De marechaussee stelt zogeheten risicoprofielen op om mensen te selecteren voor veiligheidscontroles van reizigers uit landen die onderdeel uitmaken van de Europese Schengenzone. Permanente grenscontroles zijn binnen Schengen verboden en daarom voert de KMar de gerichte controles op basis van de opgestelde profielen uit, om zo onrechtmatige immigratie, mensensmokkel en fraude met reisdocumenten te voorkomen. Voor het opstellen van deze risicoprofielen gebruikt de marechaussee informatie van overheidsbronnen, zoals politieagentschap Europol. Ook spelen factoren als de samenstelling van het reisgezelschap en de route die reizigers eerder aflegden mee, evenals etnische kenmerken.

Onder meer Mpanzu Bamenga, voormalig gemeenteraadslid voor D66 in Eindhoven, diende over het gebruik van etnische kenmerken een klacht in. De rechtbank bepaalde in september dat de KMar mocht doorgaan met het gebruiken van etniciteit bij het opstellen van risicoprofielen - met veel kritiek tot gevolg. „Hoe komt het nou dat rechters gekleurde mensen af en toe de klos laten zijn? Dan denk ik toch dat dat neerkomt op een oude koloniale gedachte dat gekleurde mensen minder goed zijn dan witte mensen”, zei strafrechtadvocaat Gerard Spong na de uitspraak.

