Maker van drillrapclips aangehouden op verdenking van opruiing

Een 21-jarige man, die verdacht wordt van het maken en verspreiden van opruiende drillrapclips, is dinsdag aangehouden in zijn woning in Purmerend. Dat schrijft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. De Purmerendse videoproducer en cameraman wordt ook verdacht van wapenbezit. De politie heeft zijn woning doorzocht en enkele digitale gegevensdragers en een ploertendoder in beslag genomen.

Het OM vindt dat in de videoclips geweld niet alleen verheerlijkt wordt, maar dat de clips ook aanzetten tot geweld. Dat laatste is strafbaar. Er worden teksten gerapt als: „Ik wil geen punten, ik wil een moord.” En er wordt in bepaalde video’s verwezen naar ernstige steekincidenten die recent in Nederland hebben plaatsgevonden. Het OM benadrukt dat het drillrap niet wil criminaliseren, maar schrijft ook dat artistieke vrijheid niet onbeperkt is. „Tegen strafbare feiten moet worden opgetreden.”

Het is de eerste keer dat een maker van drillrapvideo’s is opgepakt, laat een woordvoerder van het OM Amsterdam - dat de zaak behandelt - weten. Vorige week veroordeelde de Amsterdamse rechtbank twee mannen tot honderd uur taakstraf, omdat zij in een drillrapvideo hadden opgeroepen tot geweld. Volgens het OM hebben ook de makers van dit soort video’s een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de video’s oproepen tot het plegen van strafbare feiten. Recent is de politie Amsterdam een samenwerking aangegaan met het Mediacollege - een mbo-opleiding voor media, vormgeving, en ICT - om studenten voor te bereiden op de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid die ze later mogelijk zullen krijgen.