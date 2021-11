Kundige rechter of showproces

‘En uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen”, brieste FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen in het parlement tegen collega Sjoerd Sjoerdsma (D66). Kon deze aankondiging van tribunalen anders geïnterpreteerd worden dan als een bedreiging? De opperste leider van FVD schoot al gauw te hulp, op Twitter. „Wat is een ‘tribunaal’?” vraagt Thierry Baudet zich retorisch af in een tweet, met een screenshot van een definitie waarin staat: tribunaal = Binnen het internationaal recht een vaak tijdelijk ingesteld rechterlijk orgaan dat ziet op de beslechting van een bepaald (vaak grootschalig) geschil.

Bij een tribunaal denken we aan ad-hocrechtbanken waar oorlogsmisdadigers zich moeten verantwoorden. ‘Een bepaald (vaak grootschalig) geschil’ klinkt eufemistisch, als het gaat om misdaden tegen de menselijkheid. Het bekendste tribunaal in de moderne geschiedenis was natuurlijk het Neurenbergtribunaal (het gelijktijdige Tokiotribunaal daarentegen kent bijna niemand). Intussen zijn we bekend met heel wat tribunalen, vaak ingesteld tijdens en na gruwelijke burgeroorlogen en andere terreur: Rwandatribunaal, Cambodjatribunaal, Sierra Leonetribunaal, Joegoslaviëtribunaal. En bij dergelijke tribunalen denken we aan zorgvuldig opgebouwde zaken, met ooggetuigen en kundige rechters. Maar wanneer hele en halve fascisten en dictators in spé het woord tribunaal in de mond nemen, dan weet je: georganiseerde volksgerichten, showprocessen en de facto standrechtelijke executies.

Still uit Batman: The Dark Knight Rises.

Hoe zo’n ‘volkstribunaal’ (in het Engels wordt de term kangaroo court gebruikt) eruit kan zien, is grauw verbeeld in de derde Batman-film van Christopher Nolan, The Dark Knight Rises. Daarin wordt Gotham City overgenomen door Bane, een schurk die de gevangenissen openbreekt en misdadigers door de straten laat patrouilleren om agenten en andere gezagsdragers op te pakken. Die verschijnen vervolgens voor een tribunaal.

De nieuwe ‘verdachten’ worden een grote zaal in gesleept, waar gewapende ‘toeschouwers’ toekijken hoe zij zich voor de ‘rechter’ moeten verantwoorden. Geen advocaten en geen getuigen; de verdachten komen er gauw achter dat ze bij voorbaat schuldig zijn. Zij kunnen kiezen tussen dood of verbanning, waarbij dat laatste ook resulteert in de dood; de veroordeelden moeten over dun ijs lopen en zakken op een gegeven moment in het koude water.

Soms kiezen veroordeelden hun eigen vonnis, zoals Slobodan Praljak na zijn veroordeling bij het Joegoslaviëtribunaal: live op televisie nam hij liever dodelijk gif in dan dat hij de rest van zijn leven in een cel zou slijten.