In ‘Hohe Messe' door Orkest van de 18de Eeuw en Cappella A’dam staan fouten luistergenot in de weg

Veel gehoord in de wandelgangen van concertzalen sinds corona: klassieke concerten van een uurtje zijn eigenlijk best lekker. De aandachtsboog voor langere concerten is nog maar langzaam aan het teruggroeien. Het Orkest van de Achttiende Eeuw liet donderdag overtuigend horen dat dat net zo goed voor musici geldt.

J.S. Bachs prachtige Mis in b-klein (bijgenaamd de ‘Hohe Messe’) duurt een kleine twee uur. Donderdagavond hanteerde het orkest de formule: hoe later op de avond, hoe meer onvolkomenheden. Dat ging op een frustrerende estafette-manier: het foutenstokje was steeds voor één iemand in het orkest, zodat er in de zee van 99% goed spel steeds wel iets van genieten afleidde. Viel het kort wel even allemaal op zijn plek, dan ging dat volgens de formule: hoe later, hoe energielozer. Zeker na de pauze (pauze? Verbazing alom toen ineens het koor afliep. Zelfs de lichttechnicus leek niet te weten dat er een pauze in het programma zat) vlamde er niets meer.

Slordige soli

Met gelukkige uitzondering van de fluiten liep geen enkele orkestsolo echt lekker, maar het armzalig dieptepunt werd de van begin tot einde werkelijk indrukwekkend verknoeide vioolsolo in de sopraanaria Laudamus te. Sopraan Julia Doyle (goed! Maar zacht voor de grote zaal van De Doelen) deed nog een bovenste beste poging er vriendelijk glimlachend het beste van te maken, maar ook haar zakte de moed zichtbaar in de schoenen.

Zo verging het ook de andere solisten. Tenor Guy Cutting begon goed, maar verbaasde ineens met een bijna angstig gezongen Benedictus. Alt Margot Oitzinger mengde haar stem aan het begin nog goed met Doyle in het Christe eleison, maar in haar aria Agnus Dei aan het eind zat ze, met name in de laagte, steeds verder naast de toon. Bas Nicholas Mogg (bas? Lyrische bariton hooguit) zong levendig, maar onsecuur. Hij had vooral last van de solohoornist in zijn Quoniam. Die bespeelt met natuurhoorn toch al een van de lastigste instrumenten, maar leed duidelijk onder extra zenuwen omdat hij voor zijn solo vooraan het orkest moest staan.

Sensuele liefdesaria

Viel er dan helemaal niks te genieten? Natuurlijk wel, we hebben het over Bach. Bach schreef zijn muziek zo logisch dat je elke klinkende onhebbelijkheid in je hoofd zelf kunt herstellen. Van Bach is altijd wel te genieten. Koor Cappella Amsterdam zong de volle twee uur goed (met een heel bekoorlijke sopraanklank!), maar waren met te weinig zangers om de grote Doelen spannend te vullen. Sopraan Doyle en tenor Cutting maakten van hun duet Domine Deus een sensuele liefdesaria door elkaar steeds verliefder in de ogen te kijken. De drie trompettisten eindigden elk deel onbewust in een nogal hilarische superhelden eind-pose.

Het is een ingewikkelde kwestie; er speelt een goed orkest en er zingt een goed koor. Omdat ieder voor zich het grootste deel van de tijd prima speelt, kun je herleiden dat er een geslaagde Hohe Messe in het vat zit. Donderdagavond leek daarom nog het meest op een generale repetitie. En generales staan er nu eenmaal bekend om niet helemaal lekker te lopen.

Klassiek J.S. Bachs, Hohe Messe. Cappella Amsterdam en het Orkest van de 18de Eeuw o.l.v. Daniel Reuss. Gehoord 18/11 ,De Doelen R’dam. Tour t/m 24 nov. ●●●●●