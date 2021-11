Ontbossing in Amazonewouden met 22 procent toegenomen

De ontbossing van de regenwouden in het Braziliaanse Amazonegebied is het afgelopen jaar toegenomen met 22 procent vergeleken met het jaar ervoor. Na 2006 is niet zo’n hoog percentage regenwoud is weggekapt. Tussen augustus vorig jaar en juli van dit jaar is in totaal 13.235 vierkante kilometer van het gebied ontbost. Dat blijkt uit donderdagnacht gepubliceerd onderzoek van het Braziliaanse ruimteonderzoeksinstituut INPE, dat de ontbossing heeft gemeten aan de hand van satellietgegevens. De Amazone is met een oppervlakte van ruim 900.000 vierkante kilometer het grootste regenwoud ter wereld.

Onder het bewind van de Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro is de ontbossing drie jaar achter elkaar toegenomen. Critici wijzen er al langer op dat de ontbossing een direct gevolg is van politiek beleid van Bolsonaro. De president bracht daar tegen in dat hij de bomenkap aan banden zou leggen. Zo beloofde hij op de VN-klimaatconferentie in Glasgow om de illegale ontbossing in 2028 te stoppen. Door de recent gepubliceerde cijfers zal de druk op Bolsonaro toenemen. Een bron meldt tegen persbureau Reuters dat de president al op de hoogte was van de ontbossingsgegevens tijdens de top, maar de data verhulde.

Tijdens de conferentie in Glasgow informeerden journalisten wel naar de ontbossingsgetallen, maar de Braziliaanse delegatie antwoordde daar steevast op dat de gegevens nog niet compleet waren. Ondanks de geruchten dat de regering de cijfers al in handen had, stelde de Braziliaanse milieuminister Joaquim Pereira dat hij het onderzoek donderdag pas voor het eerst zag. De afname van de omvang van het Amazonegebied is onder meer veroorzaakt doordat de regering van Bolsonaro mijnbouw en commerciële landbouw in het gebied mogelijk maakte.

Akkoord

Begin deze maand schaarden honderd landen, samen goed voor 85 procent van alle bossen in de wereld, zich achter een mondiaal akkoord om ontbossing tegen te gaan. Naast Brazilië ondertekenden ook andere landen waar veel bomen verdwijnen als Congo en Indonesië de afspraken. De landen beloven dat er voor 2030 een einde komt aan ontbossing in de wereld. Ook moeten inheemse volkeren die daar leven meer bescherming krijgen en zullen de landen zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe bosgebieden. Daarvoor hebben de regeringsleiders miljarden toegezegd. Bossen zijn belangrijk in het intomen van klimaatverandering, omdat ze CO₂ uit de atmosfeer halen en zo de hitte dempen.

Uit onderzoek van de Universiteit van Maryland bleek in maart dat vorig jaar wereldwijd zo’n 12 miljoen hectare aan bos in de tropen is gesneuveld. Het mondiale verlies van bomen staat volgens de studie gelijk aan een CO₂-uitstoot die net zo hoog is als de emissie 570 miljoen auto’s. In Zuid-Amerika en Azië is de ontbossing grotendeels veroorzaakt door bomenkap voor grondstoffen als soja, palmolie en vlees. Het Afrikaanse bosverlies is vooral te wijten aan landbouwactiviteiten. Ook bosbranden en droogte zijn oorzaken voor het verlies van bos.