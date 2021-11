Het was lichte radio die ze in Brussel maakten, zoveel vrolijker dan bij ons

Awel, zie mij aan, zittend in de gemakkelijke zetel met de oortjes in mijn kop. Het is vroeg, dat is te zeggen, heel heel vroeg, bij zessen nog. De zon is nog lang niet aangegaan, maar ik wil er live bij zijn om te horen hoe Vlaanderen ontwaakt. Verschilt de sound van de ochtendshow van het Vlaamse alternatieve muziekstation Studio Brussel, eigenlijk altijd StuBru genoemd door de insiders, en daartoe mag ik mezelf toch wel rekenen na een week onderdompeling, verschilt de sound wezenlijk van een Noord-Nederlands ontwaakprogramma? Is de muziek in deze tijden van profilering, rebranding en intuning op de veronderstelde luisteraar nog wel het aanhoren waard, of is zij verworden tot vlees-noch-vis waar niemand zich een buil aan kan vallen? We zullen het horen.

Ik ken StuBru al vanaf de oprichting op 1 april 1983. Dat ik de eerste uitzending hoorde was stom toeval. Ik zat zomaar wat aan de radio te draaien toen ik op een zeer merkwaardig lied stuitte. De tekst luidde: „Rendez-vous, maar de maat is vol en m’n kop is toe.” Die twee regels werden wel vijftig keer achter elkaar op een minimalistische melodie gezongen. Het ritme was snel, het was van dit typische frisse new wave die we toen vaker hoorden. De zangeres liet er zo te horen geen twijfel over liet bestaan, ze meende wat ze zong. Ik kende dat lied, het had bijna voor een burgeroorlog in België gezorgd toen de vakjury het eerder dat jaar had verkozen tot Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, dat in München werd gehouden. Zeer gedurfd, zo’n lied sturen, vond ik, het was eigenlijk niet minder dan een vrolijke uitdagende grijns, ja, misschien zelfs wel en klein middelvingertje naar alle keurige oubollige inzendingen. En nu hoorde ik het op de radio. „Rendez-vous, maar de maat is vol en m’n kop is toe.” Pats, het was voorbij en daar was Studio Brussel, de frisse, nieuwe alternatieve muziekzender die me vanaf die dag bands liet horen die nergens anders gedraaid werden.

Licht provocerend

De ontvangst in Bussum, waar ik toen woonde, was slecht. Dat verbeterde enigszins toen ik in 1985 naar Utrecht verhuisde. Het was lichte radio, die ze daar maakten, ze waren zoveel vrolijker dan bij ons. De deejays praatten zoveel verzorgder dan bij ons, het was palaveren wat ze deden, hier, in het noorden waren het veeleer mededelingen die men deed. Hier stootte men uit, daar smeerde men uit.

De toon was goed gezet met Rendez-Vous, het lied vertegenwoordigde het soort absurdisme en satire dat altijd door de programmering is blijven lopen. Het had die luchtigheid, dat licht provocerende dat bij ons ontbrak.

Daar is Fien Germijns, van de ochtendshow die haar naam draagt, veel programma’s van het huidige StuBru zijn vernoemd naar de presentatoren. Ze gaat ons, belooft ze, voorzien van een verplichte prik goedgezindheid. Want het ziet er toch niet goed uit hè. Vandaag komt het overlegcomité bijeen om nieuwe coronamaatregelen te bespreken. Mondmaskers voor jonge kinderen, verplicht 3 dagen thuiswerken, ontslag van zorgpersoneel dat niet is gevaccineerd, Fien kan zich voorstellen dat dit onze stemming drukt. Vincent uit Aalst appt, hij is toch de meest optimistische persoon in de fanschare, maar hij heeft vandaag geen goesting. Fien geeft hem een boost met muziek, ze draait een liedje van The Vaccines, een band uit Engeland die al ver voor de pandemie die naam droeg overigens.

Fien is leuk. Ze heeft een bescheiden, mannelijke sidekick die zachtjes lacht om de grapjes die de luisteraar haar doen toekomen. „We hebben een ophokplicht voor pluimvee, samen met je kippen in quarantaine. Sommigen spreken van een tokdown, een coqblock en de hashtag #freethechickens wordt al gebruikt.”

Dan spreekt ze met Iris, ze werkt in een woonzorgcentrum voor ouderen en is niet gevaccineerd. Iris staat op het punt in tranen uit te barsten, ze zal straks, als de maatregelen die het overlegcomité voorstelt doorgaan, haar baan verliezen. Ze is niet ingeënt omdat „het gewoon niet goed voelt”. Fien blijft rustig bij deze zwakke argumentatie van iemand die de mensen met wie ze werkt blootstelt aan zulke hoge risico’s. „Maar wat ga je dan doen,” vraagt ze, „als je echt ontslagen gaat worden?” „Dan neem ik de prik,” fluistert Iris.

Er is een quiz. Fien selecteert iets uit de krant en twee kandidaten moeten raden hoe ver van hun bed dat plaatsvindt. De vraag van vandaag gaat over een bordeel waar men zich kan laten vaccineren. Kandidaat 1 schat dat dat op 280 km van zijn bed ligt, kandidaat 2 zegt 800 km. Hij heeft gewonnen, het bordeel is in Wenen.

Bordelen hebben het lastig dus om mannen te lokken kunnen ze daar geprikt worden, in de hoop dat ze dan ook een poeperke komen maken. Vrouwen mogen ook komen, jazeker, die krijgen na de prik een waardebon van 40 euro voor het naast het bordeel gelegen fitnesscentrum.

Vincent uit Aalst appt weer, het gaat na zijn eerste tas koffie al beter, hij begint voorwaar goesting te krijgen. Ik ook. Maar dan draait ze opeens die vervelende Kanye West, gelukkig is dat niet zomaar. Hij heeft namelijk een huis gekocht in België, in Wijnegem. Hij is daar, vertelt de plaatselijke politiecommissaris, door agenten onder schot gehouden, omdat hij en een paar anderen raar uitgedost, met maskers op, over straat liep. Toen West zijn masker afdeed en zich bekendmaakte, waren de agenten niet onder de indruk. De naam Kanye West, die zich tegenwoordig ‘Ye’ laat noemen, zei ze helemaal niets.

Dancetracks als taakstraf

StuBru is nog steeds het luisteren waard, ondanks het feit dat men de zender toegankelijker heeft gemaakt door de muziekmix wat meer mainstream te maken. Maar twee weken geleden kon ik even 72 uur lang niet luisteren, toen werkte men een lijst van de beste dancetracks af, het is een taakstraf om dat te moeten horen, dancetracks zijn voor in de club, niet voor op de radio. ’s Avonds en in het weekend kom ik doorgaans goed aan mijn portie nieuwe onbekende muziek. Een paar uur Stijn Van de Voorde en ik ben weer op de hoogte. Snail Mail, Kidlake, Andy Shauf, Badly Drawn Boy, dat werk.

Alleen de absurdistische satire, die kom ik niet meer tegen. Oh, wat heb ik destijds gelachen om studio Kafka, van Kamagurka en Herr Seele. Ze speelden een sketch op een snelweg waar een zwaar ongeluk had plaatsgevonden waarbij een busje vol met Cliniclowns was betrokken. De clowns stapten onmiddellijk uit om de gewonden te vermaken. Omdat dat de automobilisten op de andere weghelft afleidde, vond daar ook een ongeluk plaats en ook bij dat ongeluk was een busje met Cliniclowns betrokken.

De app van Studio Brussel biedt hier uitkomst. Er staan een aantal podcasts in met uitzendingen uit het rijke archief. Mocht het weer tot een lockdown komen, dan wordt het met deze app een zeer plezante.

Studio Brussel - StuBru

Te ontvangen op FM, in het zuiden des lands en via internet