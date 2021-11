Europa vreest de tweede coronawinter

Met elk nieuw dagrecord aan besmettingen daalt de pijnlijke waarheid in: ook deze tweede coronawinter zal het virus het leven van Europeanen ernstig ontregelen. De ene na de andere regering nam deze week maatregelen om – in de woorden van Lothar Wieler, chef van het Duitse RIVM – „een verschrikkelijke Kerst” te voorkomen. Overal op het continent worden evenementen afgelast, coronatoegangsbewijzen strenger ingezet, inreisregels aangescherpt of vaccinatieverplichtingen overwogen.

Oostenrijk, dat opvlamt als ernstigste brandhaard, grijpt nu het hardst in. Kanselier Alexander Schallenberg meldde vrijdag dat er per 1 februari een algemene vaccinatieplicht gaat gelden in zijn land. Hiermee gaat Wenen nog veel verder dan buurland Italië, dat vorige maand als eerste land een coronapas invoerde op de werkvloer. De Oostenrijkse lockdown, die deze week al van kracht werd voor ongevaccineerden, is vanaf maandag uitgebreid naar het ingeënte deel van de bevolking – vooralsnog voor maximaal twintig dagen.

Prikbereidheid opkrikken

Vorig jaar rond deze tijd draaide het coronadebat om heel andere zaken. In november 2020 waren de snel ontwikkelde vaccins bijna klaar om massaal toegediend te worden. Politici twistten over welke risicogroep het eerst aan de beurt kwam. Landen joegen op voorraden om hun bevolking als eerste naar groepsbescherming en terug naar het ‘oude normaal’ te prikken.

Een jaar later is niet het inslaan van vaccins, maar het opkrikken van de prikbereidheid het probleem. Regeringen worstelen hiermee, tot groeiende ergernis van de gevaccineerde meerderheid. ‘Geprikt. Genezen. Gefrustreerd’, kopte Der Spiegel deze week. Eronder: „Hoe de politiek en de ongevaccineerden het verpest hebben.” De alliteratie verwees naar de 1G, 2G of 3G-aanpak die overal inzet van debat is. Moeten alleen geteste (1G), alleen genezen en ingeënte (2G) of óók geteste (3G) mensen een coronapas kunnen krijgen?

De dodentallen liggen deze winter bijna overal in Europa (het amper gevaccineerde Roemenië en Bulgarije uitgezonderd) wel veel lager dan tijdens de vorige winterse sterftepiek. Maar na opkomst van de besmettelijkere Deltavariant raken er nog steeds zo veel mensen ziek dat nationale zorgstelsels weer overbelast raken.

In Ierland bijvoorbeeld gingen de ziekenhuizen donderdagnacht voor twee weken in „oorlogsmodus”. In Duitsland besloot de ondertussen druk formerende politiek donderdag dat het 2G-beleid, dat al in enkele deelstaten geldt, landelijk wordt ingevoerd als de ziekenhuizen vollopen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau waarschuwde donderdag dat „we al middenin de vierde golf zitten”. Hij riep landen met „een onacceptabel lage vaccinatiegraad” op die snel te verhogen. Het wees op het belang van boosterprikken. In onder meer Israël drukken die de curve effectief.

Ondertussen zijn er ook landen die (nog) geen nieuwe maatregelen treffen. Zo liggen de Engelse besmettingscurve en sterftecijfers, vergeleken met het vasteland, op een relatief hoog niveau. Maar ze lopen niet verder op en het ‘oude’ openbare leven is grotendeels hervat. Zoals het VK eind 2020 als een van de eerste landen begon met massaal inenten, zo heeft het land nu ook al meer boosterprikken uitgedeeld.

Het Iberisch Schiereiland houdt het virus beter onder controle. Portugal en Spanje tonen hoe het ‘nieuwe normaal’ eruit kán zien: een van de hoogste prikgraden ter wereld combineren met blijvend naleven van basisregels. Na eerdere hoge sterftepieken en de als traumatisch ervaren strenge lockdowns is bijna de hele bevolking ingeënt en worden mondkapjes er niet alleen binnen, maar ook op straat door velen nog trouw gedragen.

