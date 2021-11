Een relatie tussen coach en pupil is in strijd met de richtlijnen, maar kan in de atletiek

Wat is het nieuws? Toen de Amerikaanse atletiektrainer Rana Reider in het najaar van 2014 naar Nederland kwam, had hij een relatie met een van zijn net meerderjarige atleten. De relatie ontstond toen Reider in dienst was bij de Britse atletiekbond en zette zich voort op nationaal sportcentrum Papendal. Dat bevestigen elf bronnen aan NRC en Noordhollands Dagblad.

in het najaar van 2014 naar Nederland kwam, had hij een relatie met een van zijn net meerderjarige atleten. De relatie ontstond toen Reider in dienst was bij de Britse atletiekbond en zette zich voort op nationaal sportcentrum Papendal. Dat bevestigen elf bronnen aan NRC en Noordhollands Dagblad. Onder anderen oud-topatlete Marjan Olyslager uitte hierover haar zorgen bij technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam. Hij verzekerde Olyslager dat Reiders aanstelling niet tot problemen zou leiden. Na navraag bij de Britse atletiekbond zag Roskam geen belemmering om Reider in dienst te nemen.

bij technisch directeur van de Atletiekunie Ad Roskam. Hij verzekerde Olyslager dat Reiders aanstelling niet tot problemen zou leiden. Na navraag bij de Britse atletiekbond zag Roskam geen belemmering om Reider in dienst te nemen. Gedurende Reiders vierjarige dienstverband bij de Atletiekunie meldden atleten zich bij Roskam. Ze voelden zich door de relatie niet prettig bij de Amerikaan en gaven aan op hun tellen te passen. Door het US Center for Safe Sports is volgens The Guardian inmiddels een onderzoek ingesteld naar aanleiding van meerdere klachten over Reider vanuit de atletiek. Lees hier het interview met Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie.

Marjan Olyslager maakt zich zorgen. De aanstelling van de Amerikaanse coach Rana Reider op Papendal zit de oud-topatlete en talenttrainer van Rotterdam Atletiek niet lekker. Tijdens het NK indoor in Apeldoorn, eind februari 2015, stapt ze op Ad Roskam af, de technisch directeur van de Atletiekunie.

„Ken jij ook het verhaal dat ik heb gehoord”, vraagt ze. Roskam antwoordt bevestigend. „Waarom ben je dan met hem in zee gegaan?”. De technisch directeur vertelt dat hij uitgebreid met Reider en mensen uit zijn omgeving heeft gesproken en daarop besloten heeft hem toch aan te nemen. Olyslager is er niet gerust op en spreekt haar twijfels uit: „Hoe ga je dat dan tegenhouden? Ga je ertussen liggen? Je bent er niet elke training bij.” Roskam zegt volgens Olyslager dat hij er persoonlijk op zal toezien.

De twee hebben het die dag over de intieme relatie, door elf bronnen die er getuige van waren bevestigd aan NRC en Noordhollands Dagblad, die Reider met een van zijn atletes is aangegaan toen hij nog trainer was bij UK Athletics, de Britse atletiekbond. Hij is dan in de veertig, zij nog maar net meerderjarig. Met zijn overstap naar Papendal komt zij met hem mee en de leiding van de Atletiekunie kent de verhalen. De relatie heeft invloed op sommige atleten van het Nederlands team, die aan een coach te kennen geven zich daardoor in Reiders eerste maanden op Papendal niet prettig bij hem te voelen. „Vanuit de Engelse bond werd ons verzekerd dat het om geruchten van atleten onder elkaar ging”, zegt Roskam nu. „Zij zagen geen enkele aanleiding om te vermoeden dat er iets niet in orde was. Ik heb het uiteraard ook met Rana besproken. Volgens hem raakten ze de waarheid niet.” De naam van de betreffende atlete is bekend bij de redactie maar wordt om privacyredenen onbenoemd gelaten. Ze is benaderd, maar reageerde niet op vragen.

Begin deze maand maakte de Britse krant The Guardian bekend dat de Amerikaanse non-profitorganisatie US Centre for SafeSport een onderzoek naar Reider is gestart na ‘meerdere klachten over seksueel wangedrag’. Op welke van zijn trainingsperioden de klachten betrekking hebben – in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië of Nederland – is niet bekendgemaakt, maar voor UK Athletics was het reden om de twee Britse atleten die nog bij hem trainden, gedurende het onderzoek te verbieden met Reider contact te hebben. De Engelse bond hanteert een ‘code of conduct’ waarin expliciet staat dat een coach geen seksuele relatie aangaat of zich ongepast gedraagt richting een pupil die onder zijn supervisie staat en daarmee een afhankelijkheidspositie heeft. Doet hij dat wel, kan hem dat zijn baan kosten.

Over dit artikel

De basis van deze productie wordt gevormd door achtergrondgesprekken met 11 betrokkenen. Dat betreft atleten, (oud-)coaches en anderen uit de atletiekwereld, zowel in Nederland als het buitenland. Met verschillende personen is meerdere keren gesproken. Waar mogelijk zijn beweringen nagetrokken. De bronnen die zijn geanonimiseerd, zijn met naam bij de redactie bekend. Rana Reider is benaderd, maar hij heeft niet gereageerd. Aan zijn advocaat, US Center for SafeSport en UK Atletics zijn vragen voorgelegd. Die zijn niet beantwoord.

Ook in de Nederlandse topsport is een intieme relatie tussen coach en pupil in strijd met richtlijnen die sportkoepel NOC-NSF in mei 1997 opstelde tijdens een Algemene Ledenvergadering. Het document ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport’ werd in 2011 nogmaals bekrachtigd en overgenomen door NLCoach, de belangenorganisatie voor trainers. Er wordt naar verwezen in de arbeidscontracten van coaches in dienst van de Atletiekunie. ‘Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is’, staat er onder meer. Des te opmerkelijker is het dat Reider op Papendal aan de slag kan. Zijn relatie met de atlete is voor bondscoaches en atleten overduidelijk.

Een gelauwerd trainer

„Een relatie in de liefde en het werk kan samenvallen”, zegt Tine Vertommen, als criminologe verbonden aan de Universiteit Antwerpen en gepromoveerd op grensoverschrijdend gedrag in de sport. „Maar bij een oudere trainer en net meerderjarige sporter is het de vraag of er sprake is van gelijkwaardigheid. Je moet dan nagaan of het vrijwillig is, vrij zonder dwang of druk. Daarvoor zul je ook de betreffende sporter moeten bevragen.” Dat heeft Roskam nagelaten, bevestigt hij. Hij sprak alleen met de Engelse bond en Reider voor hij hem in dienst nam.

Gevraagd naar de richtlijnen omtrent grensoverschrijdend gedrag zei hoofdcoach van de Atletiekunie Charles van Commenée in een interview met de Volkskrant die niet te kennen. „Met mijn hand op mijn hart: ik weet niet van die richtlijn”. In datzelfde vraaggesprek laat Van Commenée doorschemeren niet stil te staan bij intieme relaties tussen coaches en sporters.

Hij is het die in augustus 2014 tijdens de EK atletiek in Zürich contact legt met Reider. Van Commenée, voormalig technisch directeur van UK Athletics en op dat moment prestatiemanager bij NOC-NSF, kent hem uit zijn internationale netwerk. Over de zaak-Reider onthoudt Van Commenée zich desgevraagd van commentaar. Daarvoor verwijst hij naar technisch directeur Roskam.

Rana Reider begint in de jaren negentig als (assistent-)atletiektrainer bij diverse colleges in de VS, onder andere in Florida en Kansas. In 2000 wordt hij door de National Associaton of Intercollegiate Athletics uitgeroepen tot coach van het jaar en in de jaren die volgen loodst hij wereldtoppers als Christian Taylor (hinkstapsprong) en verspringer Dwight Philips naar wereldtitels en olympisch goud. Hij zorgt ervoor dat de VS het medailleklassement winnen op de WK atletiek van 2011 in Zuid-Korea. Aan het eind van dat jaar kroont de Amerikaanse atletiekbond hem tot coach van het jaar, een eretitel voorbehouden aan de allergrootsten. Daarna vertrekt hij naar Groot-Brittannië.

Vlak na de Zomerspelen van Londen (2012) begint Reider op het nationale trainingscentrum in Loughborough, even ten zuiden van Nottingham. Hij tekent een contract tot en met 2017, maar stapt in oktober 2014 ineens op, volgens de Britse atletieksite Athleticsweekly.com omdat hij weer wil gaan freelancen. UK Athletics noch Reider geven voor het vroegtijdig vertrek een officiële verklaring. Op Papendal zien ze hun kans schoon om een toptrainer van internationale allure binnen te halen. Ad Roskam zegt tegen de NOS dat Reider het in Engeland „niet meer zo super naar zijn zin had”.

Atleten passen op hun tellen

Een paar maanden later wordt Reider vol trots gepresenteerd als nieuwe coach op Papendal. Hij neemt een tiental van zijn internationale atleten mee. Reider gaat samenwerken met de Nederlandse bondscoaches sprint en explosieve onderdelen (ver- en hinkstapspringen) en het is de bedoeling dat hij de Atletiekunie in aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 zal adviseren over het verder uitbouwen van de topsportprogramma’s. „Als een coach van dit kaliber te kennen geeft in Nederland te willen werken, zijn wij bereid mee te doen”, benadrukt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC-NSF tegen de NOS. „Hier hoefden we niet heel lang over na te denken.” Ook voor atlete Dafne Schippers en bondscoach Bart Bennema is Reider geen onbekende: het tweetal heeft dat voorjaar een trainingsstage bij hem afgewerkt in Florida.

Rana Reider in 2017 op Papendal. Foto Ilvy Njiokiktjien

Onder de Nederlandse atleten is de verhouding die Reider – wiens vrouw en twee kinderen in Florida zijn achtergebleven – en zijn pupil hebben bekend. Ze praten er geregeld over, maken er soms zelfs grapjes over. Een van de coaches, die anoniem wil blijven, zegt dat atletes zich in Reiders eerste maanden op Papendal daardoor niet op hun gemak bij hem voelden. Ze gaven aan op hun tellen te zullen passen.

De twee verlaten na afloop van een training vaak samen de baan, zien ook andere coaches. „We wisten allemaal van de relatie af”, zegt oud-bondscoach meerkamp Vince de Lange, die in 2016 weg moest bij de Atletiekunie vanwege ‘noodzakelijke wijzigingen in de technische staf’ richting de Spelen van 2020. „Ze trokken veel met elkaar op. Ik heb er nooit wat van gezegd, omdat ik niet rechtstreeks met hem te maken had. Zijn komst was een voldongen feit.”

Als kampioenenmaker is hij binnengehaald om – in de woorden van Maurits Hendriks – „aan de Nederlandse atletiek een nieuwe dimensie toe te voegen”. De Atletiekunie geeft hem de vrije hand. Zo wordt op zijn aandringen een zogeheten towing system (waarmee atleten voortgestuwd door een soort lier boven hun eigen topsnelheid kunnen trainen) aangeschaft, terwijl daar jaren eerder door anderen nog vergeefs om was gevraagd.

Oog heeft hij, vanuit Nederlands perspectief, eigenlijk alleen voor Schippers. Vanaf zijn entree werkt hij intensief met haar. Gaandeweg weekt hij haar los van Bennema, zeggen collega-coaches. In de zomer van 2017 stoppen ze de samenwerking en stapt Schippers officieel over naar Reider.

Schippers prolongeert in 2017 haar wereldtitel op de 200 meter, maar in de buurt van de tijden die ze twee jaar eerder onder Bennema liep, komt ze niet. Veertien maanden later, in het najaar van 2018, stapt Reider op. Hij keert terug naar de VS, naar eigen zeggen vanwege ‘familieomstandigheden’. Zijn kinderen kunnen het niet langer verdragen dat hij zo ver weg woont. De Zwitser Laurent Meuwly wordt zijn opvolger. Schippers keert terug bij Bennema.

De internationale topatleten reizen Reider opnieuw achterna, op de atlete met wie hij een relatie had na. Zij heeft eerder in het jaar gekozen voor een andere trainer en is naar Engeland uitgeweken. Reider blijft vanuit de VS succes boeken. Zijn Canadese sprinter Andre DeGrasse wint afgelopen zomer in Tokio olympisch goud op de 200 meter.

In het buitenland heeft de Atletiekunie ondanks het succes van Schippers en ook Sifan Hassan inmiddels een dubieuze reputatie opgebouwd, merkt een coach die aanwezig is bij een trainerscongres tijdens de EK atletiek in Berlijn, in de zomer van 2018. Amerikaanse coaches hebben het over een collega die van grensoverschrijdend gedrag wordt beschuldigd en niet langer bij het sportinternaat IMG Academy welkom is. Dan kunnen ze altijd nog in Nederland terecht, grappen ze. „Ik schrok dat dit in het buitenland blijkbaar het imago van de Atletiekunie was”, zegt de coach.

Lange tijd blijft het bij geruchten, totdat de The Guardian op 3 november meldt dat er tegen Rana Reider ‘meerdere klachten over seksueel wangedrag’ zijn ingediend bij US Center for SafeSport. De aantijging volgt vier maanden nadat dat onafhankelijke orgaan Alberto Salazar, de Amerikaanse coach die Hassan onder zijn hoede had, voor het leven had geschorst vanwege grensoverschrijdend gedrag en emotionele mishandeling. Op vragen van NRC en Noordhollands Dagblad reageert het orgaan niet.

Reider heeft bij monde van zijn advocaat aan de BBC laten weten dat hij nog geen officiële aanklacht heeft ontvangen. Op de vraag van NRC en Noordhollands Dagblad om met hem in contact te komen, is niet gereageerd. De beschuldigingen aan zijn adres doet zijn raadsman in Britse media af als „ongefundeerd” en „niet bewezen”.

„Het zou me enorm doen schrikken en teleurstellen als er atleten zijn die zich in die vier jaar onder Reider niet veilig hebben gevoeld”, zegt technisch directeur Roskam. „Maar ik sta nog steeds achter de manier waarop we hem hebben aangenomen.”