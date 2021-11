De Poolse politie blokkeert een groep migranten die de de Wit-Russisch-Poolse probeerde over te steken. Duizenden migranten verblijven al dagenlang in Wit-Rusland aan de grens met Polen, in de hoop naar de EU te reizen. De spanningen in het gebied lopen steeds meer op.

Polish police block migrants who gather on the Belarusian-Polish border in an attempt to cross it at the Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing, Poland in this photograph released by the Police, November 15, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY