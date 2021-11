De banjo is een werkpaard

Op de ring rond de klankkast zitten oxidatieplekken van het zweet. Over het vel lopen een bruine en een groene veeg. Het bruin is van de duim van Bart van Strien, het groen van zijn metalen fingerpicks. Zijn pink en ringvinger, waarop zijn hand rust tijdens het spelen, hebben nog een extra streep van slijtage over het vel getrokken. Hij kocht deze Gibsonbanjo ooit als handelswaar in Amerika, maar hem verkopen kon hij niet. Het werd zijn „werkpaard”.

Eigenlijk is het model niet optimaal voor het geluid van de Bluesgrass Boogiemen, legt hij uit. De band die onder meer speelt met Tim Knol en veel internationaal toert, benadert de bluegrass-traditie op een punk-manier. „Alles voor het publiek. Dus moet ik hard spelen, maar het leuke van deze banjo is juist dat je ook die zoete, hoge belletjes kan laten klinken.” Daar moet Van Strien wel zijn best voor doen, want ze gebruiken maar één microfoon voor de hele band, waarbij de mandolinesolo’s al snel domineren. Dus is hij de banjo in de loop der jaren hoger op zijn borst gaan dragen, om hem naar de microfoon toe te duwen. „Dat ik iets meer buik heb, helpt ook.”

Toen hij hem dertig jaar geleden kocht bij een specialist in Amerika vond hij een andere banjo, de Kentucky, eigenlijk mooier klinken. Maar een Gibson verkoop je nou eenmaal makkelijker in Nederland. Door de lage dollarkoers zou hij zijn reis naar de banjo-conventie in Tennessee kunnen terugbetalen.

Foto Andreas Terlaak

Eenmaal thuis ging hij er toch maar wat op spelen. Hij merkte dat de boventonen, die niet naar zijn smaak waren, kwamen van de hals die tegen de toonring aankwam. Hij begon te vijlen, te verbeteren. En te spelen. Verkopen kwam er niet van. Hij raakte er alsnog aan verknocht. Als hij hem in de kamer ziet staan, overvalt de schoonheid hem soms.

Als er onderdelen vervangen moeten worden, haalt hij hem zelf uit elkaar. Dat is deel van de relatie. Als een ander het doet, voelt het altijd alsof hij daarna zijn hele instrument opnieuw moet leren kennen.

Hoewel de banjo als een typisch Amerikaans instrument wordt gezien, ligt de oorsprong in Afrika, met een kalebas als klankkast. En die klankkast blijft het belangrijkst. „Dit vel past het beste bij de toonring die er nu op zit. Ik maak me nu een beetje zorgen, want mijn vellenfabriek is gestopt met de productie.” Daarom zit er nu een oude op, met iets meer vuil. „Eigenlijk hoort alles te glimmen.”

Een tijdje geleden kocht hij in Amerika nog een ander, hoegenaamd beter model. Niet ter vervanging, maar de dollar stond weer laag, het is een goede investering. Ja, hij weet ook wel dat hij hem nooit gaat verkopen. „Ik zie instrumenten niet als machines. Ze hebben een ziel. Oké, dat is vooral je eigen projectie. De ziel van mijn eerste banjo heeft te maken met spelen op straat in Frankrijk en die van mijn huidige werkpaard met festivals in Ierland en Amerika. Als ik hem om mijn nek heb, ben ik opeens niet meer bang om voor een microfoon te staan.”