Vaccinatie verplicht voor tennissers op Australian Open Tennissers die mee willen doen aan de Australian Open in januari volgend jaar, moeten gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Dat bevestigt de directeur van het grandslamtoernooi. Het was lang onduidelijk of ook ongevaccineerde tennissers welkom waren. Vorige maand stelde de Australische premier Scott Morrison nog dat ook ongevaccineerden aan het toernooi konden deelnemen, als ze twee weken in quarantaine zouden gaan. Maar hij werd tegengesproken door de deelstaatpremier van Victoria, waar Melbourne ligt. De deelstaatpremier Daniel Andrews heeft het laatste woord als het gaat om de coronamaatregelen in zijn staat. Toernooidirecteur Craig Tiley heeft nu duidelijk gemaakt dat hij zich aan de regels van de deelstaat houdt en het protocol heeft aangescherpt. Het is daardoor de vraag of sterspeler Novak Djokovic kan deelnemen. Djokovic weigerde tot nu toe aan te geven of hij wel of niet is gevaccineerd. De Serviër won de laatste drie edities van de Australian Open. Het toernooi vindt plaats in Melbourne en wordt van 17 tot 30 januari 2022 gehouden.

Novak Djokovic op de Australian Open een jaar geleden, waar hij in de finale won van de Rus Daniil Medvedev. Foto Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Zeven gewonden en zeker twintig arrestaties bij rellen Rotterdam Bij de rellen in Rotterdam zijn zeker zeven gewonden gevallen. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb bekendgemaakt. Aboutaleb spreekt van 'een orgie aan geweld'. De politie heeft minstens twintig aanhoudingen verricht, de verwachting is dat er nog meer aanhoudingen volgen. De situatie is momenteel beheersbaar, meldt de politie. De politie heeft gericht op demonstranten geschoten. Over de omstandigheden en de aanleiding is nog niets bekend. Eerder op de avond had de politie al waarschuwingsschoten gelost. Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen. Politie-eenheden uit het hele land zijn naar Rotterdam gekomen om te helpen de orde te herstellen. Acht peletons ME waren ter plaatse, dat zijn 400 agenten. Op de Coolsingel in het centrum van Rotterdam braken vrijdagavond rellen uit bij een uit de hand gelopen demonstratie tegen het zogeheten 2G-beleid. Tijdens de rellen werden politiebusjes bekogeld, auto's in brand gestoken, zwaar vuurwerk afgestoken en vernielingen gepleegd op straat. In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op de rellen. „Criminele relschoppers" hebben de demonstratie gekaapt, twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. „Dit moeten we niet langer pikken." VVD'er Ingrid Michon noemt de relschoppers een „stelletje mafkezen". CDA-Kamerlid Hilde Palland spreekt van „afschuwelijke beelden uit Rotterdam van mensen die zich op alles en iedereen afreageren". Dat heeft volgens haar niets met demonstreren te maken, maar is het „totaal idioot en onacceptabel". Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus wil nog niet reageren. Het treinverkeer rond Rotterdam komt mondjesmaat weer op gang. Eerder werd besloten geen treinen te laten rijden van en naar de stad. Ook waren het Centraal Station en een metrostation afgesloten wegens de situatie. Het Centraal Station is inmiddels vrijgegeven door de politie, aldus de NS. In het centrum van Rotterdam is momenteel een noodbevel van kracht tot zaterdagochtend 4.30 uur.