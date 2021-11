CBS registreerde vorige week bijna 850 sterfgevallen meer dan verwacht

De oversterfte in Nederland blijft oplopen. In de week van 8 tot en met 14 november overleden 3.771 mensen, 841 meer dan op basis van de sterftecijfers in voorgaande jaren te verwachten was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Hoewel het RIVM de afgelopen weken steeds meer meldingen binnenkrijgt over sterfgevallen door Covid-19, kan het CBS voor de oversterfte nog geen verband leggen met het coronavirus. Dat komt doordat het statistiekbureau pas maanden later informatie binnenkrijgt over doodsoorzaken. Tijdens de eerste coronagolf en afgelopen winter liep de oversterfte ook hoog op, tot maximaal tweeduizend per week. Daarbij wees het CBS later wel naar het coronavirus als oorzaak.

De sterfte ligt volgens het CBS sinds augustus hoger dan verwacht. Sinds ruim een maand neemt de oversterfte wekelijks sterk toe. Dat effect is bij alle leeftijdsgroepen te zien. De cijfers over coronasterfgevallen die het RIVM dagelijks publiceert - donderdag meldde het instituut 34 doden - zijn niet compleet. Het is namelijk niet verplicht melding te maken bij het RIVM als iemand aan Covid-19 overlijdt.