Huis van Afgevaardigden stemt in met investeringspakket van 1.750 miljard dollar

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het Build Back Better-plan van de regering van president Joe Biden, een sociaal en groen investeringspakket van 1.750 miljard dollar (1.546 miljard euro). Het al maandenlang fel bediscussieerde plan behaalde volgens persbureau Reuters een nipte meerderheid van 220 stemmen; 213 afgevaardigden stemden tegen. De stemming liep vertraging op omdat de Republikeinse afgevaardigde Kevin McCarthy een speech van bijna negen uur hield waarin hij zich fel tegen het plan keerde.

Nu het Huis van Afgevaardigden het voor het presidentschap van Joe Biden cruciale investeringspakket heeft goedgekeurd, moet de Senaat zich er ook nog over buigen. Daar wordt nog steeds onderhandeld over eventuele aanpassingen omdat de voor een meerderheid benodigde conservatieve Democraten Joe Manchin en Kyrsten Sinema moeite hebben met de omvang van het pakket en sommige onderdelen ervan.

Afgezwakt plan

Het oorspronkelijke Build Back Better-plan was met 3.500 miljard dollar nog veel omvangrijker, maar daar moest een aantal voor progressieve Democraten belangrijke punten uit worden geschrapt om het door het Congres te kunnen krijgen. Zo ging er een streep door het plan voor betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om over medicijnprijzen te onderhandelen.

Maar met forse investeringen in de gezondheidszorg, het gratis maken van kleuterscholen, extra subsidie voor kinderopvang en 555 miljard dollar voor klimaatmaatregelen is er nog genoeg overgebleven voor de Democraten. „We hebben een historisch en ingrijpend Build Back Better-plan dat groter is dan we ooit eerder voor elkaar gekregen hebben”, zei de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi voorafgaand aan de stemming. „Deze wet is voor elke ouder, elke oudere, elk kind, elke werknemer, elke Amerikaan en het is beter.”

Volgens de onafhankelijke rekenkamer van het Congres, de Congressional Budget Office, zal het federale begrotingstekort in de komende tien jaar oplopen tot 367 miljard dollar. Tegelijkertijd zal het ook hogere belastingopbrengsten opleveren. Gematigde Democraten hadden een doorrekening van de rekenkamer geëist alvorens in te stemmen met het pakket.

Onlangs ging het Congres al akkoord met een infrastructuurpakket van 1.000 miljard dollar van Joe Biden, dat ook tot stand kwam na een maandenlange strijd tussen progressieve en gematigde Democraten.