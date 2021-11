Amerikaanse FDA: Philips sinds 2015 op de hoogte van gebreken apneu-apparaten

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips wist sinds 2015 van de gebreken aan zijn apparaten tegen slaapapneu. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse geneesmiddelentoezichthouder FDA dat eerder deze week is uitgekomen. Philips zou niet adequaat hebben gereageerd op de signalen, stelt de Amerikaanse toezichthouder. De informatie uit het rapport zal hoogstwaarschijnlijk tot hogere schadeclaims leiden.

De FDA heeft e-mailcorrespondentie uit 2015 achterhaald tussen Philips en de leverancier van het schuim in de apparaten. Het bedrijf zou navraag hebben gedaan over de mogelijkheid van schuimdegradatie, op basis van een signaal van een klant. De leverancier zou in een reactie hebben „geïmpliceerd dat degradatie van polyester-polyurethaanschuim waarschijnlijk is en zou kunnen optreden in slechts [geredigeerd]”.

Schadeclaims

Philips heeft alarmsignalen over dat het schuim niet zou voldoen te lang genegeerd, concludeert de FDA. Die conclusie heeft mogelijk grote gevolgen voor de honderden rechtszaak die momenteel in de Verenigde Staten door apneupatiënten zijn aangespannen. Zij gaan verder dan de FDA en stellen dat het bedrijf de signalen onder het tapijt heeft geveegd.

Er loopt ook een Nederlandse rechtszaak tegen Philips. In ieder geval vier Nederlandse patiënten hebben Philips aangeklaagd. Zij worden bijgestaan door een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in letselschade. De inmiddels beruchte apparaten worden door ongeveer vijftigduizend Nederlanders gebruikt.

Philips riep in juni 3,5 miljoen apneuapparaten terug. Het bedrijf denkt dat de jaarwinst- en omzet lager zullen zijn dan aanvankelijk verwacht.

