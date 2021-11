’130 gemeenten stellen zelfwoonplicht in om beleggers te ontmoedigen’

Nederlandse gemeenten spannen zich steeds meer in om beleggers van de huizenmarkt te weren. Zo zeggen 130 gemeentebesturen een zogenoemde zelfbewoningsplicht in te stellen, zodat beleggers nieuwbouwwoningen en bestaande huizen niet kunnen opkopen en direct verhuren. Uit een inventarisatie van de Volkskrant blijkt vrijdag dat bijna 60 procent van de gemeenten gebruikmaakt van de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen. Mede doordat vastgoedbeleggers zich roerden op de huizenmarkt, zijn de woningprijzen in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen.

Van de gemeenten die de zelfwoonplicht nog niet toepassen, zegt eenderde dat alsnog te willen, zo blijkt uit het onderzoek van het dagblad. Met de zelfbewoningsplicht kunnen vastgoedinvesteerders huizen niet kopen en direct doorverkopen of verhuren. Met de plicht hopen gemeenten de huizenmarkt aantrekkelijker te maken voor starters: vooral in en rond de Randstad is de maatregel populair. De zelfbewoningsplicht geldt tot vier jaar na aankoop van een huis. Alleen in uitzonderlijke gevallen mogen huiseigenaren hun woning verhuren.

Vanaf 2022 mag een zelfbewoningsplicht ook voor bestaande koophuizen gelden. Begin deze maand maakten Amsterdam en Haarlem al bekend een zelfwoonplicht in te voeren voor bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot 512.000 euro. In de hoofdstad is zo’n eenderde van de huizen in handen van particuliere beleggers. Mede daardoor zijn de Amsterdamse huizenprijzen in de afgelopen zeven jaar verdubbeld.