‘Witte cricketcultuur’ in Engeland ligt onder vuur

Het was een droom voor hem om cricket voor een club in Engeland te mogen spelen, vertelt Azeem Rafiq. Mede daardoor duurde het jaren voordat hij doorkreeg wat er gebeurde: „Ik ontkende het zelf ook, keek zelf ook de andere kant op, net als iedereen. Cricket was het belangrijkst.”

Tegenover een parlementaire commissie getuigde deze week de Brits-Pakistaanse cricketspeler Azeem Rafiq (30) over zijn ervaringen met racisme bij de Yorkshire County Cricket Club, een van de oudste cricketclubs van Engeland. Af en toe breekt zijn stem, als hij vertelt hoe steevast grappen ten koste van hem en andere gekleurde spelers werden gemaakt zonder dat iemand ingreep. Het waren zowel medespelers als coaches: „Ze wezen naar de toiletten en zeiden: ‘Oh, daar is jullie plek.’ Als we langs een oosterse winkel of een groep mannen met baarden reden zeiden ze: ‘Hé, is dat je oom of je vader?’ Of ze waarschuwden anderen dat ze niet met me hoefden te praten. ‘Hij is maar een Paki, geen oliesjeik ofzo’.” Het P-woord, zo omschrijven Britse media ‘Paki’, dat als denigrerend scheldwoord wordt gezien.

Kleedkamercultuur

De getuigenis van Rafiq maakt veel los in de Britse cricketwereld en hoewel zijn concrete beschuldigingen vooral over de club Yorkshire gaan, waarschuwde hij dat dit „zonder twijfel in heel het land voorkomt”. Ook andere betrokkenen zien zijn verhaal als voorbeeld van een veel fundamenteler probleem met racisme binnen het cricket. De voorzitter van de England and Wales Cricket Board (ECB) Tom Harrison zei in zijn parlementaire verhoor dat cricket „dicht bij een noodtoestand zit” als het om racisme en diversiteit gaat. De manier waarop de club Rafiq behandelde, wijst op „institutioneel racisme”, zei Harrison. „We moeten de kleedkamercultuur in het hele land bekijken.”

De data van de ECB laten ook zien dat er iets mis is. Bij de recreatieteams in Engeland en Wales heeft zo’n 30 procent van de spelers een Zuid-Aziatische achtergrond, maar bij de professionele cricketspelers daalt dat percentage ineens naar 4 procent. Gekleurde spelers moeten harder hun best doen om door de selectie te komen. Overigens kwam ook de ECB zelf hierover recent onder vuur te liggen, vanwege het gebrek aan niet-witte scheidsrechters.

Vorig jaar september kwam Azeem Rafiq, hij was toen al twee jaar gestopt bij Yorkshire, naar buiten met zijn ervaringen. In een interview vertelde hij over een van de eerste keren dat hij het veld opging. Hij liep met een paar andere gekleurde jongens en een witte speler zei: „Jullie zijn met te veel, daar moeten we het eens over hebben.” Door de pesterijen raakte hij depressief en overwoog hij zelfs suïcide.

Naar aanleiding van alle publiciteit stelde Yorkshire een onderzoek in, maar de resultaten daarvan kreeg Rafiq niet of zwaar gecensureerd in te zien. Pas onder druk kwam de club in actie. Begin deze maand schorste de ECB Yorkshire, totdat de club „heeft laten zien dat ze aan de verwachte criteria kunnen voldoen”. Daarna traden enkele bestuurders af en boden ze Rafiq excuses aan. Maar anderen ontkenden de beschuldigingen of zeiden dat het om vriendschappelijke plagerijen ging. De voorzitter van de parlementaire commissie zei dinsdag bij aanvang van een zitting dat veel betrokkenen de uitnodiging om bij hen te getuigen hadden afgeslagen.

Alcoholconsumptie

Intussen krijgt Rafiq zeker ook bijval. Ebony Rainford-Brent, een van de eerste gekleurde vrouwen die voor het Engelse cricketteam uitkwam, zei dat ze geregeld haatberichten krijgt. Woensdag deelde de in Zuid-Londen geboren ex-speelster een briefje op sociale media waarin stond dat ze „naakt en als primitieveling in Afrika was gevonden” en dat ze Engeland moest verlaten. „De witte cricketcultuur is witte cultuur. Ga! Ga vandaag!”

Een belangrijk aspect van die cricketcultuur is alcoholconsumptie. Als vijftienjarige werd de islamitische Rafiq gedwongen om rode wijn te drinken. Het werd in zijn keel gegoten, vertelde hij tijdens zijn verhoor. Later dronk hij uit zichzelf mee in een poging erbij te horen. „Daar heb ik ontzettend spijt van.” Ook hierin krijgt hij steun: voormalig Yorkshire-speler Tino Best zei tegen de BBC dat die drankcultuur inderdaad problemen geeft: „Spelers zouden niet onder druk gezet moeten worden om na de wedstrijd acht of negen pinten te drinken om bij het team te horen. Mensen pesten tot ze iets doen wat ze eigenlijk niet willen, dat moet stoppen.”

De parlementaire commissie komt binnenkort met conclusies en aanbevelingen om racisme aan te pakken binnen het cricket. Donderdag kwam er wel een smet op het relaas van Azeem Rafiq naar buiten: jaren geleden maakte hij antisemitische opmerkingen over een Joodse speler. Rafiq bood nu excuses aan de Joodse gemeenschap aan, zei zich „te schamen” en „ongelofelijk boos” op zichzelf te zijn.