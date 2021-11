Unilever vindt koper voor ‘ouderwetse’ zwarte thee

Lipton, een van de bekendste en meest verkochte theemerken ter wereld, heeft een nieuwe eigenaar. Unilever verkoopt zijn theetak – en daarmee ook Lipton – aan investeerder CVC Capital Partners. Het private-equitybedrijf betaalt 4,5 miljard euro voor theedivisie Ekaterra. De deal moet in de tweede helft van 2022 zijn afgerond.

Dat maakte Unilever donderdag na het sluiten van de beurs bekend. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times (FT) waren twee andere private-equityfondsen, Advent en Carlyle, ook in de race voor Ekaterra, maar zij grepen mis. Met de aangekondigde verkoop wordt CVC naast Lipton (sinds 1938 al deels onderdeel van Unilever) eigenaar van merken als het eveneens Britse PG Tips en Pukka-kruidenthee. De divisie heeft een jaarlijkse omzet van 2 miljard euro.

Unilevers theetak belemmerde de groei van het bedrijf

CVC is een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld. Vorige week werd bekend dat het in Londen opgerichte bedrijf het Nederlandse trustkantoor Intertrust wil kopen.

Stoffig imago

Unilever liet halverwege 2020 weten af te willen van alle theemerken, met uitzondering van de ijstheevarianten zoals Lipton Ice Tea en de thee-activiteiten in India, Nepal en Indonesië.

Hoewel Unilever-thee over de hele wereld gedronken wordt – volgens eigen cijfers zouden dagelijks 385 miljoen mensen een kopje zetten – was de divisie al langer een zorgenkindje. De reden volgens topman Alan Jope: zwarte thee is stoffig aan het worden. „Zwarte-theedrinkers worden ouder en beginnen uit te sterven”, zei hij vorig jaar tegen de FT. Vooral jongeren in rijkere landen stappen in groten getale over op bijvoorbeeld koffie of kruidenthees, terwijl merken als Lipton met name zwarte thee als English Breakfast of Earl Grey verkopen.

Daarmee belemmerde de theetak Unilevers groei en winstgevendheid steeds verder. Jarenlang probeerde de top van het bedrijf daar verandering in te brengen, bijvoorbeeld door de koop van het hippe kruidentheemerk Pukka, vier jaar geleden, maar blijkbaar was dat niet genoeg om het tij te keren.

Margarines

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat Unilever (50,7 miljard euro omzet in 2020, 6,1 miljard winst) afstand doet van een divisie die in de haarvaten van het bedrijf zit.

In 2017 werd de divisie spreads – met daarin margarinemerken zoals Becel, Blue Band en Zeeuws Meisje – verkocht. Eveneens omdat er te weinig groei in zou zitten, en eveneens aan een private-equitypartij (in dit geval KKR). Daarmee deed Unilever afstand van een deel van zijn historie: de Nederlandse Margarine Unie fuseerde in 1930 met het Britse Lever Brothers.