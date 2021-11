Twee jaar cel voor oplichting Rijkswaterstaat van 2,3 miljoen euro

Een voormalige ambtenaar van Rijkswaterstaat heeft donderdag twee jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk opgelegd gekregen voor oplichting van zijn werkgever. Dat heeft de rechtbank van Gelderland geoordeeld. Tussen 2012 en 2019 maakte de man 321 valse facturen op, waarmee hij zichzelf en anderen meer dan 2,3 miljoen euro uitbetaalde.

De voormalige ambtenaar werd ook verdacht van de verduistering van een pijlwagen, gereedschap en een geldbedrag. Dit is tijdens de rechtszaak niet bewezen, omdat niet duidelijk werd dat de man geen toestemming had voor het verkopen van deze goederen. De rechtbank spreekt de man daardoor vrij van verduistering. Wel krijgt hij alsnog dezelfde straf als de eis van de officier van justitie voor valsheid in geschrifte en oplichting.

De rechtbank zegt het de man aan te rekenen dat hij zich geld toe-eigende van de belastingbetaler. De voormalige ambtenaar moet zich melden bij de reclassering. Daarnaast moet hij meewerken aan het aflossen van zijn schulden.