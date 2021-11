Total betaalt Suriname 44 miljoen wegens CO₂-uitstoot

Het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies betaalt Suriname 50 miljoen dollar (44,1 miljoen euro) voor milieucompensatie in de vorm van koolstofkredieten. Dat staat in een overeenkomst die de multinational begin deze week heeft ondertekend met de regering van het land, waarin beide partijen beloven te gaan samenwerken bij het beschermen van bossen en biodiversiteit in het Zuid-Amerikaanse land. De Surinaamse minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu noemt de regeling „historisch” voor Suriname.

Oliemaatschappij Total, dat de laatste decennia behoort tot de grootste CO₂-uitstoters ter wereld, zegt dat de overeenkomst een tastbare maatregel is van de nieuwe klimaatambitie van het bedrijf. Daarbij is Totals aanpak om eerst „onze uitstoot van broeikasgassen te vermijden, vervolgens te verminderen en tenslotte om de resterende uitstoot te compenseren.”

Het Amazonewoud van Suriname beslaat ruim 15 miljoen hectare en is daarmee belangrijk voor de wereldwijde opname van CO₂. Suriname ziet de koolstofkredietmarkt als „veelbelovend” voor bosrijke landen. „Maar de voordelen zullen niet alleen worden bepaald door louter marktkrachten. Ze zullen voornamelijk worden bepaald door het vermogen van de instituten van de landen om hun natuurlijke hulpbronnen op een hoog niveau van professionaliteit te beheren”, schrijft het ministerie.

Begin 2020 vond Total samen met oliebedrijf Apache een groot olieveld voor de kust van Suriname. Het land hoopt binnen enkele jaren te kunnen profiteren van de exploitatie ervan, zeker gezien de hoge schuld die de regering-Bouterse achterliet voor het kabinet van de vorig jaar aangetreden president Chan Santokhi. De verwachting is dat de eerste vaten olie uit het Surinaamse veld worden geproduceerd in 2025. Het land wint tot dusver enkel bescheiden hoeveelheden olie op het vasteland.