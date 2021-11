Tegen mensen met hiv wordt nog altijd anders aangekeken

In november 1981 belandt een 42-jarige man in een Amsterdams ziekenhuis. Hij heeft diarree, buikkrampen en koorts. Hij wordt na twee weken ontslagen, maar al gauw weer opgenomen. En enkele maanden later weer. Steeds zijn de klachten heviger. Hij heeft tumoren op de huid, hoest wit slijm op, wordt kortademig. Zijn ziekteverloop wordt een jaar later beschreven in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

50 jaar of ouder is nu de leeftijd van de meerderheid van de hiv-populatie in Nederland. 13 mensen in Nederland overleden in 2020 aan hiv. 411 mensen in Nederland kregen in 2020 de diagnose hiv, een cijfer dat daalt sinds 2008.

In de Verenigde Staten zijn begin 1982 al tientallen mannen gestorven aan wat dan een ‘homoziekte’ wordt genoemd, maar artsen in Nederland leggen de link niet. Alleen een homoseksuele co-assistent, Jan van Wijngaarden, herkent het ziektebeeld. Zeker als hij van de patiënt hoort dat die op Amerikaanse mannen valt. Dat beschrijft Annet Mooij in het boek Geen paniek! (2004) over aids in Nederland.

In mei 1982 overlijdt de man, als eerste aidspatiënt in Nederland. Daarna zouden nog 4.860 slachtoffers in Nederland volgen. En nog 13 in 2020, blijkt deze donderdag uit nieuwe hiv-cijfers.

Dat de hiv-bestrijding haar veertigjarige jubileum kan vieren, is wellicht een tegenvaller. Nog steeds is er geen geneesmiddel of vaccin. Maar met de beschikbare medicatie (vaak één pil per dag) verschilt het leven van iemand met hiv in 2021 nog maar weinig van iemand zonder hiv. Mensen met hiv worden even oud als de gemiddelde Nederlander en kunnen het virus niet meer overdragen.

Toch drukt hiv nog bij veel van de 24.000 dragers in Nederland op hun dagelijks leven. Onder meer door verouderde denkbeelden over het virus, volgens Bertus Tempert, voorzitter van de Hiv Vereniging. „Er wordt nog steeds anders aangekeken tegen mensen met hiv dan tegen mensen met andere aandoeningen.”

Tempert hoort van zijn achterban verhalen dat ze bij de tandarts aan het eind van het spreekuur worden gezet. Of dat ze worden geweigerd voor een haartransplantatie. Pas geleden zou op een coronavaccinatielocatie zijn gezegd: „Deze man heeft hiv, trek even handschoenen aan.”

Als medicijnen hiv zo onderdrukken dat het niet meer te meten is in het bloed – wat het geval is bij 95 procent van de mensen met hiv die worden behandeld – dan kan iemand het ook niet meer overdragen. Ook niet zonder condoom. Dat principe, niet meetbaar = niet overdraagbaar (n=n) genoemd, is al zo’n tien jaar bekend. Maar niet onder het algemeen publiek, merkt Tempert.

Slechts enkele mensen in het buitenland zijn ooit genezen van hiv. Maar dat was na een ingewikkelde en ingrijpende stamceltransplantatie, die voor de gemiddelde hiv-drager disproportioneel veel risico’s met zich meebrengt nu hiv-remmers het virus prima kunnen onderdrukken.

Marc van der Valk, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder hiv-behandeling, aan de Universiteit van Amsterdam, verwacht wel dat er binnen tien jaar zicht is op ‘functionele genezing’. „Als je iedere dag een pil moet nemen, word je iedere dag geconfronteerd met hiv”, zegt Van der Valk. „Het wordt grijzer als je eens per half jaar of per jaar medicatie hoeft te nemen.” Er zijn nu al mensen met hiv die behandeld kunnen worden met elke twee maanden twee prikken in hun bil.

In 2020 kregen 411 mensen in Nederland een hiv-diagnose, werd donderdag bekend. De daling is fors: in 2019 lag het aantal hiv-diagnoses op 604, het jaar daarvoor op 660. Maar door de coronacrisis zijn de nieuwe cijfers lastig te interpreteren, zegt Van der Valk. „Met name omdat in 2020 minder getest is bij huisartsen en soapoli’s.” In 2020 werden 30 procent minder soa-testen afgenomen dan gebruikelijk, volgens het RIVM.

Een hiv-infectie kan jaren onopgemerkt blijven, dus wordt ook een schatting gemaakt van het aantal hiv-infecties per jaar. Dat daalde tot 180. Daarmee haalt Nederland het doel van 75 procent minder hiv-infecties in 2020 ten opzichte van 2010 van VN-organisatie Unaids en de Wereldgezondheidsorganisatie.

‘95-95-95’

Een ander belangrijk doel is ‘95-95-95’: 95 procent van de mensen met hiv moet weten dat ze hiv hebben, van hen moet 95 procent in behandeling zijn en van hen moet 95 procent het virus niet meer kunnen overdragen. Nederland zit nu op 93-94-95. Maar onder de groep mannen die seks hebben met mannen is dat doel al wel bereikt met 96-96-96. Zij vormen dan ook een steeds kleiner deel van de hiv-epidemie.

Het toont het succes van de hiv-preventiecampagnes die voornamelijk waren gericht op deze mannen. Zij kunnen zich gratis laten testen bij de soapoli, en kunnen makkelijker PrEP krijgen bij de GGD, waarmee hiv-negatieve mensen zich kunnen beschermen tegen een hiv-infectie. Heteroseksuele mannen en vrouwen die risico op hiv lopen, worden vaker gemist, zegt Van der Valk. „We weten eigenlijk niet goed wie die groepen precies zijn.” Tempert: „De huisarts denkt bij hen niet zo gauw: laat ik een hiv-test voorstellen.”

Terwijl er volgens Van der Valk een hele reeks ‘hiv-indicatorziekten’ zijn, zoals andere soa’s. „Het aantal hiv-tests na zo’n ziekte gebeurt te weinig bij heteroseksuele mannen en vrouwen. Terwijl een hiv-test van slechts een paar euro kan voorkomen dat iemand anderen ongemerkt infecteert, wat de samenleving een half miljoen euro kost.”

Nederland loopt met een handvol andere landen voorop in het bereiken van internationale hiv-doelen. Door de 24 specialistische behandelcentra is de hiv-zorg van hoog niveau. „Maar de valkuil is dat je zegt: de geldkraan kan dicht”, zegt Van der Valk. In sommige Afrikaanse landen stijgen de hiv-cijfers weer doordat de coronacrisis hiv-zorg ontoegankelijker maakte. In Oost-Europa groeit de hiv-epidemie ook nog. „En dat is een dag rijden.”

Volgens hem kan vooral de kwaliteit van leven van mensen met hiv nog beter, door onder andere het stimuleren van onderling contact. „Het bizarre is dat deze peer-to-peer-support in Afrika al veel langer geïntegreerd is in de hiv-zorg. In Nederland is het heel moeilijk dat structureel gefinancierd te krijgen.” De Hiv Vereniging maakt veel gebruik van peer counselors, buddy’s voor mensen die net de hiv-diagnose hebben gekregen.

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam bleek dit jaar dat de kwaliteit van leven van mensen met hiv op veel vlakken gelijk is aan die van mensen zonder hiv, maar dat ze wel vaker angstig en depressief zijn, vooral zestigplussers. Mogelijk door problemen met relaties en seksualiteit, stigmatisering of eenzaamheid, aldus de onderzoeker.