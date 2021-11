Republikeinse politicus VS berispt vanwege gewelddadige tekenfilm

De Republikeinse politicus Paul Gosar is woensdagavond berispt door het Huis van Afgevaardigden vanwege een tekenfilm die hij een week geleden op Twitter deelde. Dat melden Amerikaanse media. De officiële afkeuring is de zwaarste straf die het Huis kan opleggen aan zijn leden, met uitzondering van het uit het ambt zetten van een afgevaardigde. De laatste berisping is meer dan tien jaar geleden.

Vanwege de berisping moet Gosar twee commissielidmaatschappen opzeggen. Deze straf ontneemt leden van het Huis van Afgevaardigden een belangrijk platform om wetgeving te beïnvloeden en een stem te geven aan de prioriteiten van de kiezers. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi noemde het een trieste dag voor het Huis. „Het vermommen van doodsbedreigingen als video maakt het niet minder echt.” Van de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden stemden 223 voor de berisping en 207 tegen.

In het filmpje van anderhalve minuut is het gezicht van Gosar geplakt op dat van de held uit de video. Die vermoordt met een zwaard de figuur met het gezicht van het Democratische lid van het Huis van Afgevaardigden Alexandria Ocasio-Cortez. Vervolgens valt de hoofdpersoon president Joe Biden aan.

Het filmpje verwijderde Gosar na de vele kritiek die volgde. Volgens omroep CNN zou hij een uur na de officiële afkeuring weer een tweet hebben gedeeld van iemand anders waar de video ook in stond. Deze is inmiddels weer verwijderd. In zijn verdediging in het Huis zei Gosar dat de animatie geen bedreiging was richting Ocasio-Cortez of Biden. Hij stelde het filmpje offline te hebben gehaald uit medeleven met degenen die zich wel beledigd voelden door de anime.

