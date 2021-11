Republikeinen steunen Congreslid dat gewelddadige video over Ocasio-Cortez twitterde

In menige organisatie of bedrijf kan het reden voor ontslag zijn: op sociale media een video delen die suggereert dat je een andere collega vermoordt. In de Republikeinse fractie van het Huis van Afgevaardigden gelden andere mores, bleek toen woensdag gestemd werd over de berisping van Paul Gosar.

Dit ultra-rechtse Congreslid uit Arizona deelde deze maand een bewerkt Japans tekenfilmpje waarin een figuur (met Gosars hoofd erop geplakt) de Democratische afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez doodt en president Joe Biden met een zwaard aanvalt. Slechts twee partijgenoten steunden een Democratische motie die Gosar hiervoor op de vingers tikte.

De rest van de oppositiepartij bleef achter Gosar staan, zelfs letterlijk. De censure-procedure van het Huis voorziet erin dat de berispte afgevaardigde in de ‘well’ (de halve maan voor de voorzittersstoel) gaat staan, waar hij moet luisteren naar de Speaker die hem de motie voorleest. Zodra Nancy Pelosi daar woensdag mee begon, kwamen zeven Republikeinse collega’s solidair naast Gosar staan.

Onder hen was Marjorie Taylor Greene, een afgevaardigde uit Georgia die begin dit jaar een iets lichtere tik op de vingers kreeg. Zij moest haar commissieposten inleveren nadat ze allerlei (deels extreem-rechtse) complottheorieën op sociale media had gedeeld.

Berisping is na verwijdering uit het Congres de zwaarste straf die kan worden opgelegd. De afgelopen veertig jaar werd ze vier keer toegepast. De laatste die de sanctie trof, was afgevaardigde Charles Rangel, in 2010. De destijds invloedrijke Democraat werd door collega’s gestraft voor financieel gesjoemel.

Het gedrag van Gosar, voerden Democraten aan in het debat, was veel ernstiger. „Dit soort daden vereisen een reactie. We kunnen het niet hebben dat leden grappen gaan maken over elkaar vermoorden”, stelde voorzitter Pelosi. „Dit is zowel een bedreiging van onze gekozen functionarissen als een belediging van het instituut.” De Democratische fractieleider Steny Hoyer sneerde: „Roept zelfs dit geen afschuw op? Hebben jullie dan echt geen enkele schaamte?”

Geen berouw

Ook Ocasio-Cortez sprak haar afschuw uit over de video waarin zij figureerde. „Als we met afbeeldingen oproepen tot geweld tegen onze collega’s, dan sijpelt dat geweld ook door naar de rest van ons land. Dat is waar we een grens moeten trekken.” Aan de Republikeinse fractie vroeg ze: „Wat maakt het zo lastig om te zeggen dat dit verkeerd is?”

De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy bleek geen moment van plan Gosar te laten vallen. Zijn partij houdt de gelederen sinds het aantreden van de Democratische president Joe Biden, begin dit jaar, strak gesloten. De partij van ex-president Trump was de afgelopen weken vooral druk met het aanvallen van het dozijn partijgenoten dat het had gewaagd om Bidens grote infrastructuurwet te steunen.

McCarthy deed de sanctie voor Gosar af „als machtsmisbruik”. Hij waarschuwde dat er nu een ‘Pelosi-precedent’ is geschapen, waaronder de Republikeinen ook Democraten kunnen gaan berispen. Mocht zijn partij bij de Congresverkiezingen van november 2022 een meerderheid heroveren, dreigde McCarthy, dan zal ze onder anderen achter Maxine Waters en Ilhan Omar aangaan. Die twee progressieve Democraten worden respectievelijk beschuldigd van ophitsing rond het George Floyd-proces en van antisemitisme. De kans dat Republikeinen het Huis heroveren wordt hoog ingeschat, niet in de laatste plaats omdat ze in veel staten de kiesdistricten momenteel in hun voordeel hertekenen (ook wel: gerrymandering).

Gosar zelf toonde geen berouw. De video had hij eerder wel verwijderd, maar was nooit gewelddadig bedoeld. „Ik heb nooit iemand boos willen maken.” Direct na het debat deelde hij het bericht van een rechtse podcaster die de video nogmaals op Twitter had gezet.