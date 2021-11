‘Bij coronabeleid is overtuigen beter dan dwang, mits politici eerlijk zijn’

‘In Duitsland probeert de overheid burgers te overtuigen om afstand te houden, mondkapjes te dragen en vooral om zich te laten vaccineren. In Italië hebben ze radicaal de tegenovergestelde benadering. Rome probeert burgers niet te overtuigen, maar legt ze maatregelen tegen Covid-19 op. Duitsland en Italië zijn echte tegenpolen in Europa. Duitsland zegt tegen burgers: ‘We hebben vaccins, wie zich wil laten inenten kan dat laten doen. Wij raden dat aan. Maar als u niet wilt, respecteren we dat.’ Italië was juist het eerste land in Europa met een ‘groene pas’, een coronapas. Zonder zo’n pas kon je niet naar je werk of een restaurant. Ook de dwang om bepaalde beroepsgroepen te vaccineren, begon in Italië.”

Fernando d’Aniello Redacteur Il Mulino

Fernando d’Aniello (1982) is een Italiaanse rechtsfilosoof. Hij studeerde in Napels, promoveerde in Pisa en woont en werkt sinds tien jaar in Berlijn. Hij vertaalde teksten van de Oostenrijks-Amerikaanse jurist Hans Kelsen in het Italiaans, publiceert over rechtsfilosofische kwesties in vakliteratuur, en is redacteur van het cultureel-politieke tijdschrift Il Mulino.

Overtuiging in Duitsland, dwang in Italië. Fernando d’Aniello, een Italiaanse rechtsfilosoof uit Napels die al jaren in Duitsland woont, is gefascineerd door deze twee uitersten. Vanaf de eerste dag dat de pandemie toesloeg, begin 2020, tot de dag van vandaag pakken de Duitsers het totaal anders aan dan de Italianen. In het begin kwam Duitsland veel beter door de pandemie, maar nu is het andersom, en heeft Italië juist veel minder besmettingen. Maar of dat zo blijft, betwijfelt D’Aniello.

Waarom is de aanpak in deze twee landen zo anders?

„Omdat de relatie tussen de staat en burgers er fundamenteel verschilt. In Duitsland is die relatie gebaseerd op vertrouwen. Burgers zeggen: we hebben een parlement, we hebben onafhankelijke onderzoeksinstituten vol experts, we hebben een regering – die zullen wel weten wat goed voor ons is. In zo’n samenleving volgen relatief veel burgers adviezen van politici en de overheid. In Italië vertrouwen burgers de overheid en de politieke klasse niet. Sinds de implosie van de grote politieke partijen in 1992 is dat vertrouwen steeds verder afgekalfd. Als de staat burgers adviseert om iets te doen, denken velen: het zal wel. Daarom gebruikt Italië dwang om te zorgen dat mensen zich anders gaan gedragen ten behoeve van de volksgezondheid. Althans, tot nog toe.”

Is dit verschil cultureel bepaald? Zien we hier de Duitse protestantse cultuur versus de Italiaanse katholieke cultuur?

„Dat geloof ik niet. Het is meer een politieke kwestie. Het gaat om politiek vertrouwen.”

In Duitstalige landen in Europa - Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland – is de vaccinatiegraad laag. Noordelijke landen als Nederland zitten evenmin in de voorhoede. Hoe komt dat?

„Duitsland, Zwitserland en al deze andere landen werken meer met overtuiging dan met dwang. Helaas hebben politici en bestuurders hier deze zomer een enorme fout gemaakt: ze hebben gezegd dat de pandemie voorbij is en dat we weer een gewoon leven kunnen leiden. Mensen geloofden dat. Een aantal dacht dus: we hebben helemaal geen vaccin nodig, de ellende is voorbij. Nu blijkt dat dit niet waar is. Mensen zijn in de war, sommigen zijn boos. Dit speelt in veel noordelijke landen, voor zover ik dat kan overzien.

„Ik ken Duitsland het beste en kan minder voor die andere landen spreken. Tijdens de verkiezingscampagne in augustus en september zeiden bijna alle Duitse politici dat de problemen voorbij waren, dat de vaccins ons goed beschermen, enzovoort. Alleen kanselier Angela Merkel deed er niet aan mee. Zij bleef waarschuwen dat we voorzichtig moeten zijn. Maar haar invloed brokkelt af. Andere politici wilden stemmen scoren en mooi weer spelen. Gezondheidsminister Jens Spahn verklaarde een paar weken geleden nog dat de Notlage, de noodsituatie, echt voorbij was. Mensen dachten: we kunnen terug naar ons oude leven. Ze hielden geen afstand, droegen geen mondkapjes en een aantal dacht geen vaccin nodig te hebben. Nu blijkt dat dit totaal onverantwoord was. De Duitse besmettingen lopen razendsnel op. Dit politieke gezigzag brengt de volksgezondheid in gevaar. Het maakt mensen boos. Dit ondergraaft hun vertrouwen in politici en overheid.”

In Nederland en Oostenrijk gebeurde hetzelfde. Premier Rutte en voormalig kanselier Kurz zeiden deze zomer dat we weer normaal konden leven. Nu zit iedereen met een kater.

„In samenlevingen die draaien om overleg en overtuiging, niet om dwang van hogerhand, is het funest als bestuurders en politici zichzelf constant tegenspreken. Dit beschadigt het politieke vertrouwen dat fundamenteel is in een overlegcultuur.”

Door de scherpe schok aan het begin van de pandemie zijn Italianen voorzichtiger

Is men daarom in Oostenrijk overgestapt van overreding naar dwang? Sinds deze week moeten alleen ongevaccineerden binnenblijven.

„Ik ken Oostenrijk niet goed genoeg om daarover te oordelen, maar wat daar gebeurt lijkt mij het bewijs dat het vertrouwen tussen overheid en burgers behoorlijk geschaad is. Overreding werkt niet goed meer.”

Heeft de Italiaanse premier Mario Draghi deze zomer ook gezegd dat de pandemie voorbij was?

„Nee, absoluut niet. Hij heeft steeds gewaarschuwd voor een nieuwe golf. Hij heeft steeds gezegd dat we voorzichtig moeten blijven, afstand moeten houden, mondkapjes moeten dragen. Hij heeft deze zomer juist nieuwe restricties ingevoerd.”

Als Italianen weinig vertrouwen hebben in de politiek, waarom gehoorzamen ze hem dan?

„Simpel: ze gehoorzamen omdat Italië keihard geraakt is tijdens de eerste golven van de pandemie. Dat wil niemand opnieuw beleven. Veel Italianen zaten maanden opgesloten. Ik belde elke dag mijn moeder, die in de buurt van Napels woont. Ik mocht in Berlijn gaan wandelen, een paar mensen zien. Zij kon maandenlang de deur niet uit. Voor de Italiaanse economie waren de lockdowns catastrofaal. Alles lag plat. Niemand wil dat dit terugkomt. Daarom gehoorzamen Italianen Draghi: omdat de eerste golf zo’n hartverscheurend drama was.”

Tekst gaat door onder kaart.

Is daarom het aantal besmettingen in Italië zoveel lager dan in Duitsland?

„Ja. Door de scherpe schok aan het begin van de pandemie zijn Italianen voorzichtiger en hebben velen zich meteen laten vaccineren. Dat helpt nu enorm. In Spanje en Portugal zie je hetzelfde. Sommigen zeggen: zie je wel, dat zijn katholieke landen. Maar ik zou oppassen met die ‘culturele’ verklaringen. Het is simpeler: het zijn de hoge sterftecijfers uit 2020 die ervoor zorgen dat Italianen nu voorzichtig doen. De sterfte was in Italië tweemaal zo hoog als in Duitsland. Na zulke verschrikkingen laten mensen zich sneller vaccineren. In Duitsland hebben veel burgers juist gezegd: och, het valt wel mee met Covid, ik hoef geen vaccin. In Duitsland is 68 procent dubbel gevaccineerd, in Italië 73 procent en in Portugal zelfs 87 procent.”

Als we deze logica volgen, zal het aantal mensen dat zich laat vaccineren in Duitsland sterk stijgen.

„Ja, dat gebeurt al. Om de hoek bij mijn universiteit staat sinds kort weer een bus waar je je kunt laten inenten. Die bus stond er ook toen er net vaccins waren. Daarna was hij de hele zomer verdwenen. Nu staan er weer lange rijen. Mensen wachten uren in de kou op een prik. Goed nieuws: het betekent dat velen best gevaccineerd willen worden. Vaccinaties zijn de enige manier om van de pandemie af te komen.”

Wat is beter: dwang of overtuiging?

„Overtuiging! In een democratie moet dwang niet nodig zijn. Tegelijkertijd vereist overtuiging wel dat politici eerlijk zeggen waar het op staat. Met hun gezigzag maken ze het vertrouwen kapot waarop de democratie is gebaseerd. Zo dragen ze bij aan de polarisering van de maatschappij. Niemand weet meer waar hij aan toe is. Zo geven zij anti-establishment-partijen een kans voor open doel om campagne te voeren tegen de overheid, tegen vaccins, tegen alle maatregelen die de overheid afkondigt.”

Kortom: als je dit soort politici hebt, is dwang misschien beter?

„Pas op: ik weet niet hoelang de Italianen de regering nog blijven gehoorzamen! De radicaalrechtse Lega zit in de regering en is daardoor, anders dan de Duitse AfD, niet in staat om de overheid aan te vallen op coronamaatregelen en daar politiek munt uit te slaan. Maar hoe lang deze regering het houdt, is onzeker. Sommige politici van de Lega zijn voor zichzelf begonnen en gaan tekeer tegen de groene pas, vaccins en alle restricties. Er komen steeds meer demonstraties in diverse steden van Italië.”

Nu doet Italië het beter dan Duitsland. Maar als ik u hoor, kan het over een halfjaar zo weer andersom zijn?

„Ja, helaas.”