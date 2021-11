Overleeft de mensheid de 21e eeuw?

De mensheid is in staat pandemieën te creëren, nucleaire oorlogen te starten en de natuur nog verder te ontregelen. Maar een moreel kader om dat níet te doen ontbreekt. De kans dat we deze eeuw als mensheid ten onder gaan is volgens de wereldberoemde moraalfilosoof Toby Ord zo’n 1 op 6. De hoogste tijd dat we een plan maken voor ons voortbestaan hier op aarde.

Toby Ord is verbonden aan The Future of Humanity Institute van de universiteit van Oxford en hij is adviseur voor World Health Organization, the World Bank, the World Economic Forum, the US National Intelligence Council en the UK Prime Minister’s Office. Zijn onderzoek richt zich op de rampen die ons voortbestaan op aarde bedreigen.

Wij spraken hem tijdens Brainwash Festival in Amsterdam over de grote vraag: hoeveel toekomst hebben we nog? En hoe voorkomen we een existentiële ramp?

Gast: Toby Ord

Presentatie: Jessica van der Schalk & Wouter van Noort

Productie: Brainwash Festival

Montage: Gal Tsadok-Hai