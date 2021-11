Op1 zei nee tegen FvD, in een studio die spekglad moet zijn geweest van de boter die de hoofden afdroop

Wat is normaal nog in dit land? Woensdag vroeg Op1 zich af hoe politiek en media zich moesten verhouden tot Forum voor Democratie, nu Kamerlid Pepijn van Houwelingen van die partij een D66-collega tijdens een debat had voorgehouden dat „zijn tijd nog wel zou komen”, want „er komen tribunalen”. Die bedreiging viel zelfs voor een parlement waarin „Doe eens normaal, man!” is geroepen, buiten de norm. Voor de uitzending van Op1 klaagde Thierry Baudet online dat zijn partijgenoot niet voor de discussie was gevraagd. „Mensen die anderen bedreigen zijn niet welkom aan tafel bij Op1”, verklaarde presentator Charles Groenhuijsen.

Daar past een kanttekening, want de studiovloer zal spekglad geweest zijn van de gesmolten boter die van de hoofden van talkshowmakend Nederland is gedropen. De opkomst van FvD is moeilijk los te zien van het enthousiasme waarmee praatprogramma’s de knuffelpopulist Baudet jarenlang de ruimte gaven om zijn boreale tirades aan de man te brengen. Journalist Natascha van Weezel stelde terecht dat Baudet altijd al grossierde in „dingen die niet fris waren”.

Kamerlid Nilüfer Gündogğan (Volt) – dinsdag prees een FvD-Kamerlid degenen die haar online intimideerden – hoopte dat de verontwaardiging een kentering zou inluiden. „Overal bedreigen illiberale krachten de liberale democratie. We moeten de democratie weerbaarder maken.” Kamerleden zweren trouw aan de Grondwet, aldus Gündogğan, „maar deze types laten zien dat ze die niet respecteren.”

Zo leken zich de contouren van een cordon sanitaire rondom Forum af te tekenen, althans op televisie. Al moet de leiding van Op1 in de toekomst nog eens aan het heldere statement van woensdag worden herinnerd. Of aan de woorden van Van Weezel, die vertelde dat ze zich „elke dag moet verdedigen over mijn familiegeschiedenis”. Het antisemitisme in haar inbox zwelt steevast aan nadat Forumleden de aandacht op haar hebben gevestigd.

Interessant, maar lastig te duiden, was de opstelling van het NOS Journaal. Dat besteedde in het bulletin van acht uur geen minuut aandacht aan de bedreiging van een Kamerlid in de plenaire zaal. Was dat omdat men de provocatie niet met publiciteit wilde belonen of omdat de redactie dit eigenlijk geen nieuws vond?

Vaccinatie Vetes

De vraag wat normaal is en hoe mensen omgaan met degenen die buiten hun normen vallen, speelde ook in de reportage Vaccinatie Vetes (PowNed). Daarin vertelden een aantal van het normale leven uitgesloten ongevaccineerden hun verhaal. Hartverscheurend was het relaas van de scholiere Chantal, die duizend doden stierf omdat ze moest kiezen tussen het standpunt van haar vader en dat van haar moeder. Die eerste had de IC’s van dichtbij gezien en was gevaccineerd. Haar moeder vreesde wat er allemaal in haar arm gespoten zou worden en was inmiddels zéér van haar visie overtuigd.

Voor wie te kiezen? Chantal kwam er niet uit. Haar twijfel leidde ertoe dat ze voorlopig ongevaccineerd door het leven ging. Dus was ze op school nu het meisje dat was weggestuurd bij de McDonalds. Trillend liep ze over straat en vreesde bij elke voorbijganger een oordelende blik. Met de PowNed-camera in haar kielzog ging ze toch weer op weg naar het fastfoodrestaurant (waarom eigenlijk?). Gelukkig keerde ze om voor ze een nieuwe vernedering moest ondergaan.

Ook verderop in Vaccinatie Vetes zochten de makers naar schokeffecten. Een ongevaccineerde vrouw die al een tijd niet meer welkom was bij haar vader, stond ineens met bloemen en een draaiende camera bij hem voor de deur. Even later zat ze, op ruime afstand van haar vader, in een hoekje van de bank. Dat zag er geruststellend normaal uit.