Oostenrijks parlement heft immuniteit Kurz op, maakt weg vrij voor vervolging

Het Oostenrijkse parlement heeft de parlementaire immuniteit van de voormalige bondskanselier Sebastian Kurz opgeheven en daarmee de weg voor zijn vervolging vrijgemaakt. Dat berichten Oostenrijkse media. Het parlement stemde donderdag unaniem - Kurz en zijn conservatieve ÖVP incluis - in met de opheffing van de immuniteit van Kurz. Daartoe had het Oostenrijkse OM in oktober een verzoek ingediend.

De 35-jarige Kurz trad afgelopen maand terug als bondskanselier na beschuldigingen dat hij in 2016 als minister van Buitenlandse Zaken met overheidsgeld positieve berichtgeving in de media zou hebben gekocht. Het OM deed invallen bij onder meer het ÖVP-partijkantoor en het ministerie van Financiën van de toenmalige regering-Kurz. Justitie wil de oud-regeringsleider vervolgen voor corruptie. Kurz zou ook peilingen in de media hebben gemanipuleerd in zijn eigen voordeel. Onder druk van coalitiepartner De Groenen stapte hij op, naar eigen zeggen „om chaos te voorkomen”.

Omdat Kurz na zijn aftreden als bondskanselier zitting nam in het parlement, bleef hij juridisch onschendbaar. Hij bleef wel aan als partijleider van de ÖVP. Kurz ontkent alle beschuldigingen en zegt zijn onschuld te willen bewijzen.

Er loopt nog een tweede onderzoek naar Kurz vanwege een mogelijke valse getuigenis over een corruptieschandaal, bekend als ‘Ibiza-gate’. Daarin lijkt FPÖ-leider Heinz-Christian Strache in een heimelijk opgenomen video in te gaan op voorstellen van een vrouw die zich voordoet als de nicht van een Russische oligarch. Ze biedt aan positieve media-aandacht te regelen in ruil voor overheidscontracten. Strache was destijds vicekanselier in de regering van Kurz.

