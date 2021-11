Ondanks corona verkopen veel deelnemers goed op PAN

Nee, PAN Amsterdam is géén evenement maar een doorstroomlocatie. Directeur Mark Grol legt uit hoe de nationale kunst- en antiekbeurs ontsnapte aan de strenge coronaregels voor evenementen die het kabinet vrijdag bekendmaakte. De ventilatie in het RAI-congresgebouw is goed en de gangpaden tussen de 110 stands waren verbreed naar vier meter, met het oog op de anderhalvemeterregel. Grol: „PAN is daardoor een doorstroomlocatie, zeg maar een bekakte Ikea.”

En dus konden afgelopen zaterdag op de besloten opening 3.800 genodigden met een glas en een bitterbal in de hand rondlopen, en telde Grol zondag op de eerste reguliere beursdag zelfs nog tweehonderd bezoekers méér.

Enkele handelaren klagen dat ze zich vooral op de opening soms ongemakkelijk voelden. „Het is maar goed dat Diederik Gommers niet heeft gezien hoe druk het hier toen was, en hoe de gasten zich verdrongen om de schalen met versnaperingen”, zegt een seniore standhouder. Volgens Grol was het zaterdag „nog net oké” en verliep de doorstroom zondag een stuk beter.

Lijkbleek keek ik naar de persconferentie van Rutte en De Jonge Mark Grol directeur PAN

Vrees

De directeur zat de dagen vóór de opening in de rats vanwege de geruchten over een mogelijk lockdown. Vorig jaar vreesde even dat de beurs net als vorig jaar niet kon doorgaan. „Lijkbleek keek ik vrijdagavond naar de persconferentie van Rutte en De Jonge”, zegt Grol. Als hij PAN te elfder ure had moeten afblazen, had de beursorganisatie de standhouders de helft van hun inschrijfgeld moeten terugbetalen. „Dan hadden we heel hard moeten knokken om te overleven. En voor veel handelaren zou het leed niet te overzien zijn geweest.”

Galeriehouder en vaste deelnemer Rob Koudijs, gespecialiseerd in moderne sieraden, vertelt hoe moeilijk hij het vond om zijn stand in te richten in de wetenschap dat corona spelbreker kon worden. „Eerlijk gezegd had ik al afspraken gemaakt om mijn stand zaterdag weer af te breken.”

De bezoekcijfers bleven de eerste vijf beursdagen 30 procent achter bij 2019, het jaar van de laatste PAN. Voor veel deelnemers verliep de verkoop desondanks goed. Koudijs had zijn kosten er in het weekeinde al uit. Kunsthandel Albricht uit Oosterbeek verkocht een schilderij van Isaac Israëls met een vraagprijs van 350.000 euro. Ubbens Art verkocht 31 werken tussen de 3.000 en 10.000 euro. Real Art on Wheels ontving biedingen op het enige item in de stand, een vijftig jaar oude mosterdgele Ferrari Daytona van 850.000 euro, en de stand van Dr. Lennart Booij, Fine Arts and Rare Items zat vol rode verkoopstickertjes.

Maar Willem Rueb van Rueb Modern and Contemporary Art moppert dat PAN wel een heel nationale beurs waar internationale moderne kunst lastig te slijten is. Wijzend naar twee plasmaschermen met een video met twee waterstralen van de Amerikaanse kunstenaar Bill Viola: „Hooguit informeren bezoekers of ik daar niet erg van moet plassen.”

Galeriehouder Hidde van Seggelen verkocht goed, maar andere handelaren met hedendaagse kunst hebben vergelijkbare ervaringen als Rueb. Nieuwkomer Willem Baars, een galeriehouder die ook kunsthandelaar is, verkocht oud werk van Picasso en Jean Arp. Maar de bezoekers hebben nauwelijks oog voor zijn nieuwe schilderijen van Rob Birza en Emo Verkerk. Birza, vertelt Baars, werd al door een paar bezoekers verward met Rob Scholte, de kunstenaar die in 1994 ernstig gewond raakte bij een bomaanslag. Baars: „Hoor ik twee vrouwen tegen elkaar zeggen: ‘Wat erg toch dat die Rob Birza zijn benen moet missen.”