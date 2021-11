OM vervolgt voetballer Promes voor poging tot doodslag

Het Openbaar Ministerie van Amsterdam vervolgt voetballer Quincy Promes voor poging tot doodslag. Dat is donderdag bekend gemaakt. Promes wordt ervan verdacht zijn neef te hebben gestoken tijdens een familiefeest, dat eind juli 2020 plaatsvond in Abcoude. Hierbij liep de neef knieletsel op.

Familieleden deden pas enkele maanden na het feest aangifte tegen de 29-jarige voetballer. Op 13 december 2020 hield de politie hem daarop aan. In juli van dit jaar besloot het OM na het bestuderen van het strafdossier tot vervolging over te gaan. Nu blijkt dat Promes verdacht wordt van poging tot doodslag. Mocht hij hiervan worden vrijgesproken, dan kan de rechter hem ook veroordelen voor zware mishandeling. Promes ontkende tot op heden betrokkenheid bij het steekincident.

Het proces tegen Promes begint waarschijnlijk begin 2022, een precieze zittingsdatum is nog niet bekend. Ten tijde van het incident speelde de 29-jarige Promes bij Ajax. Hij stapte in de winterstop van 2021 over naar Spartak Moskou, waar hij nu nog steeds voetbalt. Hij werd afgelopen zomer door ex-bondscoach Frank de Boer opgenomen in de EK-selectie van het Nederlands elftal. De huidige bondscoach Louis van Gaal riep hem vanwege zijn sluimerende strafzaak tot op heden niet op.