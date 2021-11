Nieuw ‘staatssteunregime’ van Brussel kan gunstig uitpakken voor ASML en Tata

Alles zou anders worden, nadat de coronacrisis de Europese staatssteunregels fors had opgerekt. Sloten met overheidsgeld vloeiden de afgelopen anderhalf jaar naar grote en kleine Europese bedrijven, in de meeste gevallen zonder kritiek van de normaal strenge toezichthouders in Brussel. Het begin van een nieuw gouden tijdperk voor staatssteun? Dat valt mee: nu het einde van het crisisregime in zicht komt, wordt duidelijk dat van een revolutie geen sprake is.

Donderdag kondigde Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) het eind aan van het ‘tijdelijke staatssteunregime’. EU-lidstaten mogen tot eind juni volgend jaar nog straffeloos coronasteun blijven geven aan bedrijven en burgers, daarna worden de regels langzaam maar zeker weer ingevoerd. Tijd voor een, aldus Vestager, „geleidelijke en gecoördineerde uitfasering van crisismaatregelen, zonder dat er een afgrond ontstaat”.

Terug naar het oude normaal dus? Dat toch ook niet helemaal. Gelijktijdig kondigde Vestager donderdag ook een paar verschuivingen aan in het Europese mededingingsbeleid die zeker invloed kunnen gaan hebben op hoe EU-landen – dus ook Nederland – hun economie mogen vormgeven. Drie manieren waarop Brussel de richting bepaalt.

1. Het mag én moet groener

Schattingen lopen uiteen, maar zeker is wel: om de Europese klimaatdoelen te halen zijn de komende jaren aanzienlijke investeringen nodig. Óók van overheden, bijvoorbeeld om de staalindustrie de groene omslag te laten maken. In de toekomst wil Brussel het daarom makkelijker maken om „maatregelen te ondersteunen die CO 2 -vrije of koolstofarme productieprocessen economisch levensvatbaar maken”. Lees: de vrije markt waar nodig een zetje geven met staatssteun, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van waterstof.

Zulke soepelheid kan voor Nederland belangrijk zijn als het Tata financieel wil steunen bij de klimaattransitie. Tegelijk liet Vestager ook weten dat het in de nabije toekomst „onwaarschijnlijk” is dat staatssteun voor projecten met olie en steenkolen nog goedgekeurd wordt.

2. Alle ballen op de chipsindustrie

De roep om Europa zelfvoorzienender te maken klinkt sinds de coronacrisis, die aanvoerketens blijvend onder druk zette, regelmatig. Maar op één gebied blijkt de EU wel bijzonder afhankelijk van leveranciers elders: chips. En dit ondanks de al jaren fors groeiende chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Het stimuleren van een Europese chipsindustrie staat in Brussel inmiddels bovenaan de agenda. Deze week nog, brachten niet minder dan drie leden van de Europese Commissie (naast Vestager ook voorzitter Ursula von der Leyen en Thierry Breton (Intere Markt)) een bezoek aan ASML. En dus wil Brussel de mogelijkheden voor staatssteun aan die industrie verruimen.

Maar, benadrukte Vestager: die steun moet wel aan „strenge voorwaarden” voldoen „om ervoor te zorgen dat die noodzakelijk, passend en evenredig is”. Daarmee slaat ze een duidelijk andere toon aan dat haar Franse collega Breton, die zich een groot voorstander toont van forse steun voor het opbouwen van een volledig Europese chipsindustrie. Vestager benadrukte donderdag daarentegen: „Zelfvoorzienendheid is een illusie.” Juist daarom is het volgens haar belangrijk niet op één paard te wedden en juist verschillende aanvoerlijnen en een open markt te bewaken met stevige staatssteunregels.

3. Geen voorkeursbeleid voor ‘kampioenen’

De discussie over het herzien van de Europese mededingingsregels is niet nieuw: ook vóór de coronacrisis pleitten Duitsland en Frankrijk al voor forse aanpassingen. Volgens de twee Europese grootmachten zou Brussel vooral met de regels rond fusies veel soepeler moeten omgaan, zodat grote bedrijven kunnen samengaan om een krachtige ‘Europese kampioen’ te vormen die de concurrentie op het wereldtoneel aankan met China of de VS. Landen als Nederland, Zweden en Ierland voelen daarvoor juist niets. Vorige week nog riep demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) de Commissie met gelijkgestemde collega’s op de regels juist „zo sterk mogelijk” te houden. Versoepeling, aldus Blok en co, kan „ leiden tot negatieve effecten op de concurrentie”.

Daarin vinden de ‘kleine’ landen Vestager duidelijk aan hun zijde. Jezelf een „monopoliepositie” kopen blijft onwenselijk, aldus de Deense. „Je mag als je dat kan meer marktmacht kopen, maar er moet wel sprake blijven van uitdagers. En juist die uitdagingen garanderen dat Europese bedrijven innovatief blijven.” Het zal in Berlijn en Parijs met weinig enthousiasme ontvangen worden. „Het mededingingsbeleid van de EU zit vast in de twintigste eeuw”, kritiseerde de Duitse Europarlementariër Markus Ferber (CDU) donderdag direct. „Als we willen dat Europese bedrijven kunnen concurreren met hun Amerikaanse of Aziatische concurrenten, moet het EU-mededingingsbeleid slimmer worden.” De discussie hierover is na donderdag zeker nog niet voorbij.