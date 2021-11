NCTV schikt met imam Arkhouch om onterechte dataverzameling

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft een schikking getroffen met imam Youssef Arkhouch over de onterechte verzameling van gegevens over zijn persoon. Dat bevestigt de NCTV donderdag naar aanleiding van een persbericht van de advocaat van Arkhouch. Aan de schikking ging een juridische strijd vooraf van ruim twee jaar waarin de imam eiste dat de NCTV gegevens over zijn persoon zou wissen, plus een rectificatie. De NCTV zag de oprichter van Muslim Rights Watch als een ‘salafistische aanjager’ die moslims zou weghouden „van integratie en opname in de westerse samenleving”, bleek eind 2020 tijdens een zitting.

Lees ook: Hoe ver mogen waarschuwingen tegen predikers gaan?

Advocaat Bisar Cicek van advocatenbureau Schouten Legal voerde namens Arkhouch diverse procedures tegen de NCTV, die weigerde inzage te geven in de door de dienst vermelde gegevens en deze niet wilde wissen. Onder de schikking zijn volgens de advocaat nu alle gegevens van Arkhouch uit de systemen van de antiterrorisme-coördinator verwijderd. Ook zijn de ruim twintig gemeenten en overheidsinstanties met wie de NCTV de gegevens van Arkhouch heeft gedeeld op de hoogte gebracht en verzocht om de gegevens ook te wissen. „Ook worden de door Arkhouch gemaakte proceskosten vergoed en zal de Staat aan hem een immateriële schadevergoeding betalen”, laat het advocatenbureau weten. Een woordvoerder van de NCTV wil desgevraagd niets zeggen over inhoud van de schikking.

‘Naam is gezuiverd’

Arkhouch laat in een verklaring weten opgelucht te zijn dat na ruim twee jaar procederen een eind is gekomen aan zijn procedures tegen de NCTV en zegt dat hij „niets te verbergen” heeft. „In het verleden is op grond van die verkeerde informatie gezegd dat ik zou bijdragen aan radicalisering. Al mijn gegevens bij de NCTV worden verwijderd en zullen niet meer worden gedeeld. Mijn naam is nu gezuiverd”, aldus de imam, die verder onder meer schrijft dat de Nederlandse overheid „ook grove fouten kan maken”. Advocatenbureau Schouten Legal zette naar aanleiding van de zaak een meldpunt op voor personen die worden benadeeld door informatie die de NCTV heeft verzameld en verstrekt.

Lees ook: Advocaat imam over uitspraken van burgemeester Marcouch: ‘Het lijkt wel een heksenjacht’

NRC onthulde in oktober dat zeker tien gemeenten in de afgelopen jaren een privaat onderzoeksbureau opdracht gaven om undercover onderzoek te doen naar moskeeën in hun stad - wat niet mag. De onderzoeken zijn betaald door de NCTV, onder verantwoordelijkheid van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). De bevindingen van het onderzoek kwamen terecht in een geheim rapport waarin betrokken bestuurders, imams, docenten en hun familieleden en contactpersonen stonden omschreven. De NCTV zegt donderdag dat het sinds deze berichtgeving „meer AVG-verzoeken heeft gekregen” en heeft deze momenteel in behandeling.

In april bleek daarnaast dat de NCTV in strijd met de wet jarenlang via sociale media privacygevoelige informatie over burgers heeft verzameld en vervolgens verspreid. Een wetsvoorstel om deze werkwijze te legitimeren is woensdag door de Tweede Kamer controversieel verklaard, en zal daarmee niet onder de huidige demissionaire regering worden behandeld.