Ruim vijftig jaar na dato zijn twee ‘moordenaars’ van Malcolm X vrijgepleit

Ze hebben respectievelijk 20 en 22 jaar in de cel gezeten wegens de moord op de zwarte activist Malcolm X in 1965. Donderdag vroeg de hoofdofficier van justitie in New York of de rechtbank Muhammad Abdul Aziz en Khalil Islam wilde vrijpleiten – een verzoek dat meteen werd ingewilligd door de rechter. Voor Islam betekent het postume rehabilitatie. Hij werd vervroegd vrijgelaten in 1987 en stierf in 2009.

Met de herziening krijgt een van de opzienbarendste moordzaken uit de wilde Amerikaanse burgerrechtenstrijd van de jaren zestig een nieuwe wending. Niet alleen door de rehabilitatie van twee ten onrechte veroordeelde mannen, maar vooral door het schrille licht dat op het toenmalige onderzoek van politie en justitie valt. De FBI had destijds serieuze aanwijzingen wie de belangrijkste schutter wél was geweest, maar deelde die informatie niet met het openbaar ministerie. De politie van New York onthulde niet dat zij een infiltrant in de organisatie van Malcolm X hadden zitten, die ter plekke was geweest tijdens de moordaanslag. Deze infiltrant is destijds niet als getuige opgeroepen. Dit alles zou bij een nieuw proces hebben geleid tot vrijspraak, aldus het openbaar ministerie in het herzieningsonderzoek.

Muhammad Abdul Aziz werd destijds veroordeeld voor de moord. Foto AP

Hoofdofficier Cyrus Vance Jr. bood woensdag in Amerikaanse media zijn excuses aan uit naam van het opsporingsapparaat. Dat had gefaald ten aanzien van de twee mannen en hun gezinnen. Het eerherstel maakt die fouten niet goed, zei Vance. „Maar wat we wel kunnen doen, is de ernst van de dwaling erkennen.”

Radicale tegenvoeter

Malcolm X was in de jaren zestig in hoog tempo bekend geworden als de radicale tegenvoeter van de vreedzame activist Martin Luther King. In de gevangenis was hij bekeerd tot de islam en had steun gezocht bij de Nation of Islam, een beweging onder leiding van Elijah Muhammad. In de strijd voor de rechten van zwarte Amerikanen nam Malcolm X – de ‘X’ was al een vorm van protest tegen de slavennaam die zijn voorouders hadden gekregen – de positie in dat strikt geweldloze actie tegenover het regelmatig gewelddadige optreden van de politie en witte burgers onvoldoende was om Afrikaans-Amerikaanse burgers te emanciperen.

Hoe populairder Malcolm X werd, hoe groter de spanningen tussen hem en de Nation of Islam. Hij zinspeelde meermaals op de mogelijkheid van aanslagen uit die hoek. Een week voor de moord hadden onbekenden zijn huis al in brand gestoken met molotovcocktails. Bij een toespraak in het Audubon-theater in New York werd hij door meerdere schutters beschoten, van wie één een afgezaagd jachtgeweer afvuurde. Een van de schuters werd ter plekke aangehouden. Hij verklaarde tijdens politieverhoren en in de getuigenbank dat de andere twee verdachten onschuldig waren – zij waren die dag niet eens aanwezig geweest in het theater – en hij noemde vier andere mededaders bij naam. De politie heeft die personen nooit verder onderzocht.

Ook Khalil Islam werd destijds schuldig bevonden. Foto AP

De 80-jarige Mujahid Abdul Halim, zoals de veroordeelde die wel schuldig was tegenwoordig heet, werd donderdag naar zijn reactie gevraagd op het eerherstel voor zijn twee onschuldige medegevangenen. „Goddank, ze zijn vrijgepleit.”

Door de jaren heen zijn vaker pogingen gedaan, in boeken en in procedures, om de twee vrij te pleiten. De rechtbank wees het verzoek om heropening in eerdere instanties af. Het deze week afgeronde onderzoek heeft geen nieuwe verdachten aangewezen. Vorig jaar zond Netflix een documentaire uit, Who Killed Malcolm X?, waarin amateuronderzoeker Abdur-Rahman Muhammad uitkwam bij William Bradley, inmiddels omgedoopt tot Al Mustafa Shabazz, als de man met het afgezaagde geweer. Shabazz stierf in 2018. Wie eventueel opdracht heeft gegeven voor de moord, is nog niet opgehelderd.