Legionella-uitbraak in Schijndel leidt tot een dode en tien zieken

Door een legionella-uitbraak in het Brabantse dorp Schijndel zijn afgelopen dagen minstens tien mensen ziek geworden. Eén van hen is inmiddels overleden. Dat laat GGD Hart van Brabant donderdag weten aan persbureau ANP. De getroffenen zijn voornamelijk tussen de 60 en 90 jaar, de meeste van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wat de bron is van de legionellabesmettingen.

Volgens een arts infectieziektenbestrijding van de GGD is het aantal zieken uitzonderlijk hoog en komen er nog nieuwe besmettingen bij. De legionellabacterie komt van nature voor in grond en in water. De bacterie wordt verspreidt via kleine waterdruppeltjes of stofdeeltjes, die mensen kunnen inademen. Dit kan zorgen voor een ernstige longontsteking die soms zelfs dodelijk kan zijn. De ziekte begint vaak met koorts, rilling, hoofd- en spierpijn en hoest. Een arts van de GGD benadrukt dat de legionella-uitbraak niets te maken heeft met het coronavirus, ook al lijken de ziekteverschijnselen op de symptomen van Covid-19.

Volgens het RIVM zijn er elk jaar in Nederland tussen de 300 en 400 patiënten bij wie bekend is dat ze door de legionellabacterie een longontsteking hebben opgelopen. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Mensen jonger dan 40 jaar krijgen bijna nooit longontsteking door een legionellabesmetting.

In 2017 werd bekend dat het aantal patiënten toeneemt: het warme en natte weer speelt hierbij een belangrijke rol. Legionella-uitbraken waarbij sprake is van een cluster van mensen die ziek wordt, komen minder vaak voor. Begin 2019 raakten 32 inwoners van de Gentse kanaalzone ziek door de legionellabacterie. Daarbij overleden twee mensen.