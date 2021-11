Lagerhuis doet lucratief advieswerk door leden in de ban na schandaal

Tienduizenden ponden krijgen sommige Lagerhuisleden betaald – en dat voor vaak maar een paar dagen werk. Het gaat om advieswerk voor allerlei bedrijven, van grote consultants als EY tot banken, farmaceuten, investeringsmaatschappijen en start-ups.

Enkele tientallen Lagerhuisleden, volgens de krant The Guardian zijn het er minstens dertig, doen zulk consultancywerk naast hun functie als volksvertegenwoordiger. De grens daarbij was altijd dat ze niet betaald mochten worden om hun politieke invloed aan te wenden – lastig, want juist die toegang tot de politiek maakt hen voor bedrijven interessant.

En nu lijkt het helemaal gedaan met die lucratieve bijbanen. Woensdag stemde het Britse Lagerhuis voor een voorstel waarmee het zichzelf beperkingen oplegt; leden zouden geen betaald advieswerk meer mogen doen en ander soort werk moet „binnen grenzen van het redelijke” blijven, zodat hun prioriteit bij de volksvertegenwoordiging ligt. Waar ze overigens per jaar bijna 82.000 pond voor krijgen, dat is ruim 97.000 euro.

Het voorstel voor zo’n verbod – de precieze regels moeten nog vorm krijgen – kwam woensdag vanuit de Conservatieve regering. Maar premier Boris Johnson moest van ver komen.

Het schandaal begon bij Lagerhuislid Owen Paterson, die bijna 120.000 euro per jaar verdiende met advieswerk voor een bedrijf voor klinische diagnostiek en een vleesverwerkingsbedrijf. Op zich was dat toegestaan, maar Paterson had ook contact met ministers over die bedrijven en gebruikte zijn parlementaire kantoor voor zijn consultancy. Dat mag beide niet.

Een onafhankelijke parlementaire waakhond stelde vast dat Paterson „herhaaldelijk van zijn bevoorrechte positie gebruik maakte” en daarmee het Lagerhuis „in diskrediet” had gebracht. Hij zou dertig dagen geschorst worden.

Een partijgenoot beschermen

Dat oordeel kwam zo’n drie weken geleden naar buiten – en sindsdien maakte Boris Johnson een reeks inschattingsfouten waardoor hij steeds verder klem kwam te zitten.

In een poging Paterson te beschermen, zette hij Tories onder druk om voor een voorstel stemmen waardoor Paterson in beroep tegen de uitspraak van die waakhond zou kunnen gaan. Het riep weerstand op bij een flinke groep Conservatieve Lagerhuisleden, die zich gebruikt voelden om een individu te beschermen. „Burgers vinden parlementariërs toch al onbetrouwbaar. Nu lijkt het alsof we schuld bekennen”, zei een van hen tegen The New Statesman.

Owen Paterson trad af, maar de ophef hield aan – ook omdat over meer Tories dubieus gedrag naar buiten kwam. Zo bleek Lagerhuislid Geoffrey Cox jaarlijks tonnen te verdienen met zijn werk als advocaat. Ook hij gebruikte zijn parlementaire kantoor voor online vergaderingen met opdrachtgevers, waaronder de Britse Maagdeneilanden die hij bijstaat in een zaak over corruptie. Bij één zitting, de video staat online, excuseert Cox zich en verdwijnt hij uit beeld precies als de Lagerhuisleden moeten stemmen. En in april en mei verbleef Cox op de Maagdeneilanden en liet hij bij volmacht voor hem stemmen.

Johnson maakte een reeks inschattingsfouten en kwam onder vuur van zijn eigen partij

Het is Lagerhuisleden, anders dan Tweede Kamerleden, op zich toegestaan om te werken naast hun baan als volksvertegenwoordiger. Achterliggende gedachte is dat het politici helpt om wortels in de ‘echte’ wereld te hebben, als ze als advocaat, arts of docent zien wat er speelt. Omgekeerd biedt het politici ook veiligheid in „wat anders een onzekere baan” kan zijn, stelde een onafhankelijke commissie over de externe belangen van parlementariërs in 2018 vast.

Volgens die commissie bekleedt „een handvol” van de 650 Lagerhuisleden strategische consultancyrollen vergelijkbaar met die van Owen Paterson. Maar als het bij hen misgaat, schrijft de commissie, „ondermijnt dat het vertrouwen van burgers in de politiek en in politici”. Het verbieden van consultancywerk, zoals premier Johnson nu wil, was één van de aanbevelingen van deze commissie.

Generatiekloof bij Tories

Binnen de Conservatieve Partij valt een tweedeling op tussen de oudere generatie die al jaren in het Lagerhuis zit en zulk goed betaald advieswerk als normaal ziet – „the old and bold”, zoals de Financial Times hen omschrijft – en de jongere generatie. Die jongere politici hebben hun zetel net bij de verkiezingen in 2019 van Labour gewonnen en hebben het gevoel hun kiezers te moeten laten zien dat ze andere politiek bedrijven dan die „oude sjofele Tories”.

Woensdag gaf Johnson in het Lagerhuis toe dat hij fout had gezeten bij de affaire-Paterson en dat hij „zeker spijt had van het besluit” om te proberen hem te beschermen.

Die omslag lijkt mede ingegeven door opiniepeilingen: voor het eerst in tijden ligt oppositiepartij Labour daarin voor op de Conservatieven. Labourleider Keir Starmer stond dinsdag op het punt om zijn voorstellen voor beperkingen aan te kondigen, toen ineens Johnson een brief online zette met zeer vergelijkbare plannen. De druk op Johnson werd kennelijk te groot, zei de politiek commentator van de BBC Laura Kuenssberg. Volgens haar is dit „een overwinning die Labour maar al te graag zal claimen”.