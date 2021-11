KWF verliest opnieuw rechtszaak om ‘geluksarmbandjes’

KWF heeft opnieuw een rechtszaak verloren in het conflict met een ondernemer die voor Pink Ribbon promotie-artikelen verkocht. De goededoelenorganisatie procedeert al meer dan vier jaar tegen de ondernemer om geld van hem te krijgen, maar rechters stellen iedere keer vast dat KWF zelf zaken niet goed heeft afgehandeld en dat de ondernemer juist recht heeft op geld van het goededoelenfonds.

Het Hilversumse Charity Gifts, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van promotie-artikelen ten behoeve van goede doelen, verkocht jarenlang geluksarmbandjes en agenda’s waarbij de opbrengst grotendeels aan Pink Ribbon toekwam. Met de producten zamelde Pink Ribbon geld in voor borstkankeronderzoek en voor voorlichting over borstkanker.

Lees ookDe roze ‘geluksarmbandjes’ van Pink Ribbon zijn nu bron van diep conflict

Nog promotie-artikelen in loods

Nadat Pink Ribbon in 2016 opging in het grotere KWF ontstonden er problemen. De moederorganisatie gunde de opdracht om de merchandise te maken en te verkopen aan een ander, maar weigerde overleg te voeren over wat er met de achtergebleven voorraad moest gebeuren. Sindsdien staan er nog ruim een kwart miljoen promotie-artikelen voor Pink Ribbon in een loods in Aalsmeer opgeslagen, die niet meer verkocht mogen worden. Tegelijkertijd weigerde KWF kosten noch verantwoordelijkheid voor de achtergebleven voorraad te aanvaarden, tegen de afspraken in.

Volgens het gerechtshof is de organisatie „toerekenbaar tekortgeschoten” in de verplichting te overleggen bij contractbeëindiging. KWF moet de schade vergoeden die Charity Gifts daardoor heeft geleden. De rechter zal een speciale deskundige benoemen om de geleden schade vast te stellen.

Directeur Michiel Reinoud van Charity Gifts heeft altijd vermoed dat KWF de zaak bewust traineerde in de hoop dat zijn bedrijf failliet zou gaan. KWF deed het afgelopen jaar nog iets opmerkelijks. Terwijl het fonds bij de rechter geld eiste van Charity Gifts bood het via zijn advocaten juist steeds hogere sommen geld aan Reinoud aan, met het aanbod de procedure tegen zijn bedrijf in te trekken.

Directeur Michiel Reinoud is blij met de uitspraak van deze week, maar betreurt dat hij zich al zo lang juridisch moet verdedigen terwijl hij juist altijd probeerde om in overleg te treden, zegt hij. De goededoelenorganisatie gaat het vonnis bestuderen en wil nog niet inhoudelijk reageren op het arrest en op de ontstane situatie.