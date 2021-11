Koerscorrecties met een veel goedkopere motor

Voor het eerst is een jodium-ionenmotor in de ruimte getest. En met succes, melden onderzoekers van de Parijse École Polytechnique en het daaraan gelieerde bedrijf ThrustMe woensdag in Nature. Er wordt al tientallen jaren gedroomd over jodiummotoren in satellieten, maar ze zijn nu voor het eerst succesvol in de ruimte gedemonstreerd aan boord van de Chinese Beihangkongshi-1-satelliet.

Ionenmotoren maken gebruik van elektrisch geladen (geïoniseerd) gas dat in een elektrisch veld versneld wordt en vervolgens naar buiten spuwt. Door het met hoge snelheid uitspuwen van dat gas kan een satelliet aangedreven worden. Die ionen-aandrijving is niet sterk genoeg om een satelliet te lanceren, daarvoor worden conventionele raketmotoren gebruikt, maar het is wel een erg efficiënte manier om een satelliet aan te sturen die al in z’n baan is.

Tot nu toe wordt hiervoor bijna altijd xenon gebruikt. Maar dat gas is duur, schaars en moet onder hoge druk bewaard worden. Jodium is een stuk goedkoper en kan in vaste vorm bewaard worden. Dan kan de motor kleiner en lichter blijven.

In 2019 lanceerde dezelfde groep onderzoekers hun eerste testsysteem. Die werkte, bewust, nog maar voor de helft: hij kon alleen maar ongeladen jodiumgas uitstoten. De stuwkracht is dan nog lang niet hoog genoeg, daarvoor is elektrisch laden en versnellen essentieel. „Die test was belangrijk om de opslag van het jodium te testen in de ruimte”, vertelt Dmytro Rafalskyi, technisch directeur van ThrustMe en hoofdauteur van de studie, via een videogesprek.

Het jodium wordt in vaste vorm opgeslagen en pas bij gebruik gesublimeerd tot gas. „Door die vaste vorm kan het jodium breken door trillingen tijdens de lancering. Ook kan het door gewichtloosheid loskomen van de muren van de opslag. Dan duurt het heel lang totdat het ver genoeg is opgewarmd om te sublimeren.” De oplossingen die de onderzoekers daarvoor bedachten, zoals het verpakken van het jodium in poreus keramiek, werden succesvol getest in 2019.

Systeem zonder leidingen

Sindsdien is er veel gebeurd, want de opslag was niet de enige uitdaging. Jodium sublimeert makkelijk, maar het omgekeerde proces gaat ook snel. Dat kan ervoor zorgen dat de aanvoerleidingen van nieuwe brandstof geblokkeerd worden door vast jodium. De onderzoekers ontwikkelden daarom een systeem zonder leidingen. Ook corrosie, door reacties van het hete gas met andere materialen in de motor, bleek een uitdaging. Na veel testen vond de groep de juiste materialen en coatings om dit te voorkomen. „We weten nu zeker dat dit werkt voor vluchten op lage hoogte. Maar er is meer onderzoek nodig om te valideren dat het ook goed genoeg is voor langdurig gebruik diep in de ruimte”, geeft de onderzoeker toe.

De weg lijkt nu vrij voor de jodium-ionenmotor. ThrustMe heeft het afgelopen jaar ruim tien motoren verkocht, dezelfde als ze gedemonstreerd hebben in de ruimte. Het bedrijf werkt nu aan hun productielijn, om te kunnen opschalen naar de honderden motoren per jaar, vertelt Rafalskyi. In komende missies zal de motor ook gebruikt worden in satellieten tot 200 kilo, tien keer meer dan de testsatelliet.