Klassen worden naar huis gestuurd, sluiten van scholen is nu niet aan de orde

Twee van zijn basisscholen zijn weer helemaal dicht, vertelt bestuurder Ewald van Vliet van Lucas Onderwijs. 46 coronabesmettingen op de één, 27 besmette kinderen en medewerkers op de andere. En er worden her en der ook hele klassen naar huis gestuurd. „We vinden het verschrikkelijk voor de kinderen, want te lang thuiszitten levert sociale en cognitieve schade op. Maar we houden ons aan het protocol van de GGD.”

Bijna alle leraren en medewerkers op de 85 Lucas-scholen in Den Haag zijn gevaccineerd, maar de kinderen niet. En dus grijpt de zeer besmettelijke Deltavariant van het coronavirus om zich heen. De gevaccineerde leraren hoeven toch niet te vrezen voor het virus? Van Vliet: „Nee. Maar sommigen doen dat toch. We hebben 4.500 medewerkers. Ze horen van collega’s die ondanks het vaccin toch ziek zijn geworden. Koorts, een week in bed. Ze komen niet in het ziekenhuis hoor, maar niemand wil een week ziek zijn. En niemand wil andere mensen besmetten.”

Het ziekteverzuim is op de Lucas-scholen momenteel 11 procent. En het lerarentekort doet zich voelen: de invalpoule voor zieke leraren is leeg. „Dan hebben we soms maar één optie: de hele klas een paar dagen naar huis sturen”, zegt Van Vliet

Het aantal scholen dat klassen naar huis stuurt of helemaal moet sluiten op last van de GGD loopt hard op. Met meer dan 20.000 besmettingen onder vijf- tot vijftienjarigen in één week zijn kinderen in deze golf kampioen coronabesmettingen.

Niet zo gek, want kinderen onder de twaalf zijn niet gevaccineerd. Ze worden in verreweg de meeste gevallen niet ziek van corona maar kunnen het virus wel verspreiden. Met als gevolg dat klasgenoten en leraren besmet raken en vervolgens hele klassen thuiszitten in afwachting van een test of de verplichte vijf dagen quarantaine.

Lokaal moet de GGD bekijken of het zinvol is om een klas naar huis te sturen, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en lid van het Outbreak Management Team. „Als een paar kinderen besmet zijn, hoeft niet meteen de hele klas naar huis. En al helemaal niet de hele school. Maar als in die regio veel ongevaccineerde ouders of grootouders wonen of medewerkers werken, dán kan het zinvol zijn.”

Een algehele schoolsluiting, zoals vorig jaar werd ingevoerd, zal echt niet worden opgelegd, verwacht Illy. „Geen sprake van. We gaan niet weer de kinderen duperen omdat sommige volwassenen hun verantwoordelijkheid niet nemen.”

De schade van de schoolsluiting voor kinderen en tieners is groot gebleken. Veel leerlingen liepen vertraging op en zaten minder goed in hun vel doordat ze lange tijd thuiszaten, hun klasgenoten niet zagen en niet konden sporten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Kinderen in achterstandswijken of op het vmbo liepen veel grotere vertraging op dan leerlingen uit gemiddelde of gegoede wijken en dan vwo’ers.

Experts suggereerden donderdag in het AD een verlengde kerstvakantie voor scholieren. Absurd, onder de huidige omstandigheden, schrijft internist en arts infectieziekten Jeroen van der Hilst daarover op LinkedIn.

Er is, aldus Van der Hilst, „overweldigend wetenschappelijk bewijs dat jonge kinderen niet verantwoordelijk zijn voor grootschalige verspreiding van Covid in de maatschappij. De maatregelen op scholen in de afgelopen anderhalf jaar zijn ook nooit bedoeld geweest om besmetting van kinderen te voorkomen. Dit was afgedwongen solidariteit om een beperkte kans van transmissie te reduceren. Achteraf kun je je afvragen of de schade die dit heeft toegebracht opweegt tegen het zeer beperkte effect dat het heeft gehad op de epidemiologische curve.”

Leraren zijn verdeeld

Toch zijn veel leraren ongerust, constateert Tamar van Gelder, voorzitter van onderwijsbond AOb. „De achterban is al sinds het begin van de coronacrisis verdeeld. De ene groep leraren maakt zich zorgen en wil maatregelen, de andere groep wil vooral les blijven geven.” Van Gelder probeert de eerste groep zoveel mogelijk te beschermen door te blijven hameren op betere ventilatie in klaslokalen. Die heeft de helft van alle scholen, ondanks subsidie, nog niet op orde. Ook wil zij dat leraren voorrang krijgen bij de boosterprik.

Demissionair minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) laat weten dat hij de zorgen over de vele besmettingen begrijpt. „Maar ik ben ervan overtuigd dat de scholen verantwoord open kunnen blijven. Het OMT zegt dat ook. De meeste leraren zijn gevaccineerd en de besmettingscijfers onder leraren zijn lager dan gemiddeld. Leerlingen worden over het algemeen niet zo ziek.”

Klassen naar huis sturen gebeurt ook omdat er geen vervangers zijn voor zieke leraren, zegt Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad, de vereniging van basisschoolbesturen. Het overgrote deel van zijn achterban wil de scholen openhouden, zegt Weima. „We weten hoe schadelijk het is om kinderen thuis te houden.” Hij doet een beroep op de GGD: hou het tempo erin met testen en uitslagen. „Leraren zitten nu vaak een dag of langer thuis in afwachting van hun uitslag en scholen moeten hun heil weer zoeken bij commerciële testbureaus.”

