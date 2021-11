Door de testhal naast het Leidse Bio Sciencepark kronkelt zo’n lange sliert van nerveuze kindertjes, dat je haast zou geloven dat de goedheiligman zich ergens ophoudt achter de genummerde cabines. Daarachter trippelen ze naar de uitgang. Sommige blij, andere huilend. Maar allemaal met een ‘dapperheidsdiploma’ in de hand (‘Je bent een kanjer!’) „Virusfabriekjes”, noemde een viroloog ze ’s ochtends in het AD. Het is interessant om te bedenken dat één op de vijf hier waarschijnlijk positief zal testen.

Met mijn tienjarige virusfabriekje moest ik een half uur rijden. En dan hadden we nog geluk. In een verjaardaggroepsapp waar eerst cadeauwensen en feestfilmpjes verschenen, bliepten deze week één voor één de uitslagen van zelftesten binnen, gevolgd door verzuchtingen over overbelaste GGD-lijnen.

Covid wordt stilaan een kinderziekte. Het aandeel 5- tot 12-jarigen steeg vorige week met zo’n tachtig procent. Bij de helft van alle basisscholen moesten klassen naar huis, 120 scholen sloten helemaal. Vanzelfsprekend raast die explosie voort en kunnen we nog een heel stapeltje dapperheidsdiploma’s verzamelen, steeds weer in combinatie met een weekje huisarrest. De facto ís er allang een schoolsluiting.

Waarschijnlijk proberen de experts dit gestrompel nog uit te rekken tot na het kids superspreader event genaamd 5 december. Daarna zien we ze snotterend het schoolplein op lopen, met hun surprises onder de ene arm, en een stapel schoolwerkjes onder de andere. Net als vorig jaar maakt het OMT immers de geesten al rijp voor een korte verlenging van de kerstvakantie.

Vorig jaar duurde die tot 8 februari, the most wonderful time of the year. Toen fungeerden die snotneusjes nog als enkelbanden om ouders thuis te houden. Leerprestaties van kinderen, ondernemingen, het culturele leven, het geestelijk welzijn van jongeren: alles, álles hebben we opgeofferd voor die kwetsbare ouderen. Nu kunnen we die eindelijk in leven houden. Oké, op het groepje na dat het virus verkiest boven het vaccin, dat cluster dat vrijwillig de gok waagt tussen immuniteit of de dood. Maar gaan we zulke problemen nu alwéér afwentelen op onze kinderen?

Trakteer juf en meester liever op een boostertje, en laat het virus lekker rondgaan. Te spannend? Kies dan een laagdrempeligere tactiek. Allereerst: accepteer de zelftest bij quarantaines in het basisonderwijs. Dat ontlast meteen de GGD’s. Daarnaast: plaats CO 2 -meters in alle klaslokalen, zoals de Vlaamse onderwijsminister Weyts die nu wijselijk verplicht. Maak haast met vaccineren, voor zover ouders en kinderen dat willen. De rest raakt vroeg of laat via besmetting immuun.

Onze onderwijsminister twittert dat de scholen „verantwoord open zijn”. Hopelijk blijft hij daar de komende weken bij. Als er iemand is die dan een dapperheidsdiploma verdient, dan is het Arie Slob.

