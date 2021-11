Kan Hugo de Jonge even kíjken, voorzitter?

Fleur Agema van de PVV houdt een grafiek met ziekenhuisopnames omhoog. Het is middernacht, ze staat bij de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer. Het debat van dinsdag over de nieuwe coronamaatregelen duurt al negen uur. Ze zegt: „Zou minister De Jonge even kunnen kíjken?”

De grafiek laat zien dat nu vooral zestigplussers door corona in het ziekenhuis terechtkomen. „Die lijn vlíégt omhoog.” Zestigplussers, vindt ze, hebben nú een derde vaccinatie nodig. Ze zijn pas in januari aan de beurt. „De minister vult de prikplekken met jongeren die bang zijn dat ze over twee weken niet meer kunnen shoppen, door 2G.”

Hugo de Jonge van Volksgezondheid had in zijn papieren gerommeld. Nu kijkt hij op. Wat voor grafiek heeft ze daar? „Die ken ik niet. Dus het is een beetje moeilijk om erop te reageren.”

Fleur Agema windt zich op. Het zijn cijfers die het RIVM en De Jonges ministerie gebruiken. „Dus niet doen alsof ik zomaar dingen loop mee te nemen!”

„Nou, nou”, zegt Hugo de Jonge.

S inds de verkiezingen van maart hoor ik politici van middenpartijen zeggen dat ze zich zorgen maken over de boosheid in de Tweede Kamer. De ene flankpartij, vinden ze, probeert nog feller of harder te zijn dan de andere. Ik zie het vaak genoeg, en op woensdag is er een extreem incident: FVD’er Pepijn van Houwelingen bedreigt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma: „Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.”

In het debat over corona draait Hugo de Jonge zich wat meer af van het spreekgestoelte als FVD’er Gideon van Meijeren daar staat. Maar óók als SP, GroenLinks, BIJ1, BBB, Denk of ex-50Plusser Liane den Haan aan de beurt zijn: De Jonge en Rutte hebben vooral aandacht voor hun dossiers, hun telefoon, de publieke tribune. Ik zie hoe Pieter Omtzigt probeert om hun blik te vangen, zonder veel succes.

En ik denk: interesseert het effect ze niet? Ik snap wel dat Fleur Agema het niet vertrouwt als De Jonge haar bezorgdheid over zestigplussers negeert. Het gaat hem, denkt zij, om het vaccinatiepercentage. Dan heb je niets aan een derde prik. In het debat begint hij zes keer over de 88,3 procent die Nederland nu heeft bereikt.

Om twee uur ’s nachts zit op de tribune alleen nog Johan Wester (29) uit Den Haag, data-analist. Hij zegt vrolijk dat hij veel meer zag dan op tv: hoe Sylvana Simons elke keer haar make-up bijwerkte voordat ze naar voren liep, dat PvdA’er Attje Kuiken haar schoenen met hakken uittrok toen ze klaar was, haar tenen masseerde en sneakers tevoorschijn haalde.

In de zaal zegt Rutte tegen Lisa Westerveld van GroenLinks dat hij een motie van haar ontraadt. Ze maakt bezwaar, hij praat terug. Johan Wester ziet het gebeuren: „Hij kijkt haar niet aan!”

Fleur Agema heeft ook een motie: ze wil dat oud-ziekenhuisbestuurder Marcel Levi minister van Volksgezondheid wordt. En Hugo de Jonge? Die lacht.