Just Eat Takeaway gaat 'heel snel' groot worden in boodschappen bezorgen

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway gaat „heel groot” worden in het bezorgen van boodschappen. Dat zei topman Jitse Groen volgens persbureau Reuters woensdag tijdens een conferentie van zakenbank Morgan Stanley. Just Eat Takeaway gaat daarmee de concurrentie aan met flitsbezorgers als Gorillas en Getir, Groen verwacht „heel snel” met aankondigingen te komen van samenwerkingsdeals met bijvoorbeeld supermarktketens in verschillende landen. Nog maar kort geleden klonk Groen niet erg enthousiast over flitsbezorging, het binnen een paar minuten brengen van meestal kleine boodschappen. Het is een „heel moeilijk en kapitaalintensief verdienmodel, zeker aangezien zo veel partijen zich hiermee bezighouden”, zei hij in mei tegen NRC. In Nederland zijn op dit moment vier flitsbezorgers actief.

Onder vuur

De aankondiging van Groen komt op een belangrijk moment voor Just Eat Takeaway, dat door zelfstandige groei en overnames een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld is geworden. Het Nederlandse bedrijf ligt onder vuur van activistisch aandeelhouder Cat Rock Capital, die vindt dat het aandeel van de maaltijdbezorger „zwaar ondergewaardeerd” is. De oplossing volgens Cat Rock-oprichter Alex Captain is om nog dit jaar het Amerikaanse dochterbedrijf Grubhub te verkopen. Onder meer omdat de aankoop (voor 6,5 miljard euro), die in juni 2020 werd aangekondigd, de „financiële flexibiliteit” van de maaltijdbezorger zou belemmeren. Grubhub was de grootste maaltijdbezorger van de VS, maar is ingehaald door concurrenten Doordash en Uber. Door Grubhub „is de markt het vertrouwen in Just Eat Takeaway verloren”, schreef Captain in oktober.

Maar volgens Reuters zei Groen dat hij niet van plan was alweer afscheid te nemen van Grubhub. In juli richtte Cat Rock zijn pijlen ook al op Just Eat Takeaway. De top van het bedrijf werd onder meer verweten „rampzalig” te communiceren.