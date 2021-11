Irak haalt honderden asielzoekers terug uit Wit-Rusland

Enkele honderden asielzoekers die via Wit-Rusland Europa wilden bereiken, worden gerepatrieerd door Irak. Dat meldt het Iraakse persbureau INA donderdag. Zo’n 430 Iraakse burgers hebben zich volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Irak aangemeld voor een vlucht van de Wit-Russische hoofdstad Minsk naar de Iraakse hoofdstad Bagdad. Uiteindelijk stapten er volgens persbureau Reuters 374 passagiers aan boord, voornamelijk Irakezen die wekenlang aan de grens van Wit-Rusland met Polen hebben gebivakkeerd.

De repatriëringsvlucht wordt uitgevoerd door Iraqi Airways en maakt een tussenstop op de internationale luchthaven van Erbil in Noord-Irak. „Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken coördineert met de nationale autoriteiten om de evacuatiereis tot een succes te maken, diplomatieke teams in Wit-Rusland zijn continu aan het werk”, zegt een ministeriewoordvoerder in een reactie tegen INA.

Wit-Rusland zegt mee te willen werken aan het terugsturen van vijfduizend asielzoekers. Het land wil daarnaast dat de EU tweeduizend migranten opneemt, zo liet een woordvoerder van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko donderdag weten aan staatspersbureau Belta. Volgens haar is dit voorstel besproken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die zou hebben ingestemd om het voor te leggen aan andere EU-lidstaten. De Europese Commissie liet eerder weten dat het niet wilde onderhandelen met Loekasjenko.