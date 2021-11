Rotterdamse multimiljonair Michel Perridon: ‘Dubai geeft me energie en Nederland trekt energie’

Dat nieuwe Feyenoord-stadion zou in Dubai allang gebouwd zijn, volgens multimiljonair Michel Perridon (58). In zijn nieuwe woonplaats, 5.170 kilometer van Rotterdam, praten ze niet vijftien jaar over zo’n plan. „Ik háát vergaderingen. En maar lullen”, zegt hij. „In zo’n democratie als de onze – het brengt ook veel goeds – is dit soort projecten gewoon heel moeilijk. In Dubai, dan is er een beslissing, en dan gebeurt het gewoon.”

Perridon is even in ‘Stadsgoed’ Welgelegen, zijn neoclassistische kantoorvilla (1872) tussen het Park en de Veerhaven. Hij is vijf weken terug voor de tv-opnames van de Nederlandse versie van de you’re fired-realityshow The Apprentice. „De Nederlandse Donald Trump” noemde tijdschrift Quote hem daarom al. Perridon: „Nee, Trump is de Michel Perridon van Amerika, zo moet je het zien.”

Met zijn rol in de tv-serie Dragon’s Den werd Perridon bekend als een wat boude, oer-Rotterdamse zakenman. Hij werd rijk met zijn elektronicabedrijf Trust, dat hij in 2018 verkocht voor 200 à 300 miljoen euro. Nu heeft hij verschillende bedrijven: de Welgelegen Groep voor vastgoed, investeringsvehikel Dragon Investments, een safaripark in Zuid-Afrika, kunsthandel Persch Art, in Dubai handelt hij in vastgoed, diamanten en blockchain.

Je gaat me niet afzeiken, hè? Ik doe echt mijn best. Tuurlijk, ik ben uitgesproken Michel Perridon

Akkefietjes in de media bevestigden dit jaar zijn eigenzinnige karakter. In juli werd Perridon op een KLM-vlucht vanuit Johannesburg uit het toestel gezet, omdat hij geen mondkapje wilde opdoen. „Dat was een hele vervelende stewardess, daar ga ik verder niet meer op in”, zegt hij. Na een turbulente jubileumreis met businessclub Made in Holland in september moest hij zich terugtrekken als lid.

„Je gaat me niet afzeiken, hè?”, zegt hij ineens na het lange gesprek. „Ik doe echt mijn best. Tuurlijk, ik ben uitgesproken.”

Belastingparadijs

Sinds 1 oktober woont hij officieel in de Verenigde Arabische Emiraten: een belastingparadijs met acht maanden per jaar heerlijk weer. Perridon: „Het is ook simpel om altijd in je eigen omgeving te blijven als de wereld zo mooi is. Rotterdam is nog steeds mijn stad, maar dan kom je een beetje op een heikel punt. Hoe ze hier omgaan met mensen en plannen…”

Voorbeeld? Over zijn lap grond bij de Bergse Plas in Rotterdam, waar vroeger Restaurant Plaswijck van Van der Valk zat, vertelt Perridon. „Ik wil er graag vijftien appartementen bouwen. Gaat gewoon niet. Dan moet je naar de Raad van State.” Het is het Nederlandse systeem dat „de afgunst” en „het gezeik” van omwonenden te veel ruimte geeft, vindt Perridon. „Ik heb het niet zo op de overheid.”

De entree van ‘Stadsgoed’ Welgelegen, de neoclassistische kantoorvilla (1872) van Perridon tussen het Park en de Veerhaven. Foto Andreas Terlaak

In Dubai heeft hij als ondernemer bijvoorbeeld een ‘gouden visum’. „De status van grootinvesteerder, waardoor je eigenlijk totaal zelfstandig kan opereren”, legt hij uit. „Ik zeg weleens: Dubai geeft me energie en Nederland trekt energie.”

In Stadsgoed Welgelegen is het even behaaglijk als in de Emiraten. In alle vertrekken met wandbehang en lambrisering brandt een haardvuurtje. Het kamerparfum is geïnspireerd op dat van Hôtel Ritz in Parijs, vertelt butler Koen.

Voor de villa staat een bronzen Charging Bull, net als bij Wall Street in New York. Langs de stoep staat een bordje over het werk van beeldhouwer Arturo di Modica. „Daar heb ik natuurlijk geen vergunning voor aangevraagd”, lacht Perridon. „Dan stond het er over vijf jaar nog niet.”

Perridon kocht de villa met erf in 2014 van Rijkswaterstaat voor 4,3 miljoen euro en liet deze geheel renoveren in oude stijl. „Dit is mijn nalatenschap aan Rotterdam”, zegt hij. Buiten wordt gewerkt aan het naastgelegen Koetshuis. „Dat wordt de meest bijzondere bed and breakfast van de wereld.” Perridon wil er zelf gaan overnachten als hij in Nederland is.

Perridon bij zijn Charging Bull in zijn voortuin. Voor het infobordje langs de stoep heeft hij geen vergunning aangevraagd. „Dan stond het er over vijf jaar nog niet.” Foto Andreas Terlaak

Een vergelijkbaar standbeeld staat ook bij Wall Street in New York. Foto Andreas Terlaak

Het interview moet gaan over investeren in Rotterdam: over het stadion en de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City, over Museum Boijmans Van Beuningen en de collectie Rotterdamse kunst die hij aanlegt. Maar met een autogek als Perridon kun je niet heen om de Formule 1 en zijn grote droom die hij in Dubai wil realiseren: het Bugatti Experience Center, een ode aan de Franse raceauto’s.

Feyenoord City

Van dat nieuwe Feyenoord-stadion heeft Perridon „drie jaar geleden al afscheid genomen”. Terwijl het project het juist moest hebben van Rotterdamse investeerders, zoals hij. „Ik vond het toen al een wezenloos verhaal. De financiële haalbaarheid ook”, zegt Perridon. Vorige week maakte de club bekend dat het huidige plan van bouwer BAM (500 miljoen euro) „volstrekt onrealiseerbaar” is.

Na de lancering van Feyenoord City in 2016 heeft Perridon er nog wel serieuze gesprekken over gevoerd, vertelt hij. Vooral in de gebiedsontwikkeling rondom het stadion (3.700 woningen) zag hij kansen als investeerder. „Ik dacht aan een hotel en een appartementencomplex. Een goed driesterrenhotel en honderd appartementen. Bij het stadion weet je gewoon bij voorbaat dat je je centen kwijt bent, maar als je dat kunt compenseren met een paar andere mooie objecten in de omgeving, heb je nog een beetje lol.”

Lees ook dit artikel: Wel woningen, maar voorlopig geen stadion in Feyenoord City

Het schoot allemaal niet op en Perridon haakte af. De gebiedsontwikkeling ging later naar een consortium van bouwers Provast, Heijmans en Syntrus Achmea.

Feyenoord is een bestuurlijk „wespennest”, volgens hem. „Je hebt mensen van de profclub en van de amateurtak, mensen van het stadion, en verschillende besturen en raden van commissarissen. Alles loopt door elkaar heen, en iedereen heeft zijn eigen agenda. De een zit erin voor de macht, de ander voor de poen, de derde voor zijn baan. Dan moet je óók met de gemeente onderhandelen, die volgens Europees mededingingsrecht eigenlijk geen sportclub mág steunen.

„Dit is zo’n complex verhaal dat je niet één schuldige kunt aanwijzen. Met zoveel verschillende partijen lullen, dat gaat niet. En het plan is gewoon niet goed. Succes is 90 procent voorbereiding, maar als je al begínt met een verkeerd plan…”

„En wat zegt de club nu: we gaan het besluit over het stadion tot volgend jaar uitstellen. Mijn persoonlijke motto is: ‘losers hebben een excuus, winnaars hebben een plan’. Nou, er ís geen plan meer.”

Museum Boijmans

De ambitieuze renovatie en verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen (259 miljoen euro) is nog níet afgeschreven, als het aan Perridon ligt. Het Rotterdamse museum wil uitbreiden met een nieuw paviljoen voor moderne kunst, inclusief restaurant. Een ideale locatie is een aangrenzend parkeerterrein achter vier historische villa’s aan de Westersingel – in bezit van de Welgelegen Groep.

Maar onlangs bleek dat het overleg tussen de gemeente Rotterdam en Welgelegen over een huurovereenkomst was geklapt, meldde NRC. De beoogde investering van „40 miljoen euro” door Welgelegen in de bouw van het paviljoen ging niet door, aldus het college van b&w. De hele uitbreiding van Boijmans is daarmee onzeker geworden, eind dit jaar zou de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar het bouwplan presenteren.

Lees ook dit artikel over de totstandkoming van het Depot van Boijmans

„We zitten weer aan tafel”, is het nieuws dat Perridon kan brengen. Bij de opening van het nieuwe, spiegelende Depot van Boijmans begin deze maand is opnieuw contact gelegd tussen de gemeente en Welgelegen. „We hebben nu een eigen makelaar ingeschakeld”, zegt Perridon. „We gaan het weer bespreken, het wordt spannend. We gaan er wel uitkomen, denk ik. Maar ik kan er niet te veel over zeggen. Het is politiek. Het zou eeuwig zonde zijn als Rotterdam deze unieke kans aan zich voorbij laat gaan.”

Mochten de partijen er nu financieel wel uitkomen, dan krijgt Boijmans een tweede ingang in een bestaande doorgang tússen de villa’s aan de Westersingel. Perridon heeft er al een naam voor bedacht: „De Poort van Perridon”. Geen grap, mailt zijn assistente achteraf.

Maar als ze er niet uitkomen, heeft hij ook een alternatief plan. „Het Hof van Perridon”, zegt hij. „Ik heb een heel mooi plan klaarliggen om van die vier villa’s 28 appartementen te maken. Maar verkopen doe ik ze nooit, ze zijn monumentáál.”

Heeft Perridon nooit overwogen de villa’s en het parkeerterrein gratis in bruikleen te geven, in het belang van de stad en Boijmans? „Nee. Ik heb denk ik al 150 miljoen euro belasting betaald in mijn leven. Het is een keer klaar. Boijmans Van Beuningen is ook niet mijn legacy. Daar hangt de hele stad al aan, iedereen heeft zo’n ruit van het Depot geadopteerd.”

Bugatti Experience

„Hier, dít wordt mijn legacy.” Perridon wijst op zijn tablet naar een animatie van zijn Bugatti Experience Center in Dubai. De buitenkant heeft de vorm van de hoefijzergrill van Bugatti; grondlegger Ettore Bugatti (1881-1947) hield van paarden. Van binnen heeft het gebouw de structuur van de motor van een race-auto.

„Daar moet een discotheek komen”, wijst Perridon. „En daar een Michelin-restaurant, echt top of the bill.”

Zelf heeft hij nu „een stuk of tien” Bugatti’s, vertelt Perridon. Zijn eerste was een Veyron, de voorloper van de Chiron, met 1.001 pk en een topsnelheid van 430 kilometer per uur. „Daardoor ben ik helemaal begeistert geraakt door Bugatti.”

Vroeger sponsorde Perridon Formule 1-coureur Jos Verstappen. Zoon Max Verstappen kent hij goed, en ook diens manager Raymond Vermeulen. „Ik zit daar al 22 jaar een beetje tussen. Het gaat alleen maar over racen, racen, racen. Een kwartseconde eraf? Hoe gaan we dat bereiken?” De laatste twee grand prix’ in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi is Perridon erbij. Wie weet wordt Verstappen wereldkampioen. „Het wordt een echte climax.”

Lees ook deze longread over ‘Project Max Verstappen’: hoe een Limburgs jochie wereldster werd

Al die pk’s en dat lawaai, dat maakt Formule 1 zo mooi, vindt hij. Maar zijn Bugatti-centrum in Dubai gaat juist het einde van de verbrandingsmotor markeren. „De nieuwe generatie Bugatti’s krijgt elektromotoren. Over vijftig jaar weten kinderen niet meer wat een verbrandingsmotor is. Dus als je binnenkomt, moet je de lucht van benzine ruiken.”

Perridon is in gesprek met partners om zijn grote droom waar te maken. Hij heeft medewerking van de Bugatti-fabriek bij het Franse Molsheim in de Elzas, het modehuis Hermès en de importeur van Bugatti in de Emiraten, zegt hij. „Dit kun je niet alleen, je hebt partners op het hoogste niveau uit heel de wereld bij nodig.”

Begin december moet hij het definitieve plan in Dubai presenteren aan verantwoordelijke ministers. „Dan komen zij met een aantal beschikbare locaties.” Niet in tien jaar, maar binnen drie of vier jaar moet dat er dan staan. „Dit is geen Boijmans Van Beuningen. Als de sjeik zegt, joh ik vind het fijn, dan gaan we los.”

De achtertuin van ‘Stadsgoed’ Welgelegen in Rotterdam, met rechts het Koetshuis en op de voorgrond een beeld van een Bugatti-auto. Foto Andreas Terlaak

Rotterdamse School

Kunst van Bugatti verzamelt Perridon ook, samen met zijn vaste curator Sjoerd Schepman. In Welgelegen staan bijvoorbeeld uitheemse fantasiestoelen van Carlo Bugatti (1856-1940), de vader van auto-ontwerper Ettore. Van de broer van Ettore, Rembrandt Bugatti (1884-1916), staan er bronzen dierenbeelden. „De kunst was er eerder dan de auto’s, dat weten veel mensen niet”, zegt Schepman bij een rondleiding door het huis.

Via hun kunsthandel Persch Art werkt Schepman nu met Perridon aan een collectie Rotterdamse werken. De ‘Rotterdamse School’ noemt Schepman het, al heeft zo’n school officieel nooit bestaan. In april volgend jaar volgt eerst een expositie in Welgelegen van Rotterdamse kunst uit het interbellum. Eind 2022 volgt een dubbelexpositie in Nederland en Brazilië van de Rotterdamse kunstenaar Johann Gütlich (1920-2000).

Perridon: „Ik heb denk ik al 150 miljoen euro belasting betaald in mijn leven.” Foto Andreas Terlaak

Zoals Schepman, heeft Perridon overal de juiste mensen voor, zegt hij. Een jonge neef doet de blockchain-handel in Dubai. „Zelf kan ik eigenlijk niets.” Ja, geld verdienen, daar is hij altijd goed in geweest. Zijn vader werkte bij Philips en werd later elektronicahandelaar. „Aan tafel ging het altijd over handelen, niet over cultuur.” Als tiener verkocht Perridon al merkpolo’s, vuurwerk, en auto- en fietsonderdelen. „Ik was altijd al een handelaartje.”

Het enige wat Perridon achteraf jammer vindt, is dat hij „geen ziener, geen visionair” is, zoals Steve Jobs en Elon Musk, zei hij laatst in De Telegraaf. „Toen in de elektronica-computerhandel bij Trust ben ik meer aan het kopiëren geweest dat echt innoveren”, legt hij uit. „Ik heb wel eens een innovatie gedaan, maar daar verloor ik dan meestal geld op.”

Maar goed, zijn Bugatti-centrum, dat moet vernieuwend en duurzaam worden. „Op mijn niveautje, zal ik maar zeggen, ben ik wel met zulke dingen bezig.”

Nog twintig zomers

Als het meezit, heeft Perridon nog twintig zomers te gaan, zegt hij. „Tien met zon en tien met regen.” Maar het kan ook zomaar ineens afgelopen zijn. Zijn vader kwam vijftien jaar geleden met zijn fietswiel in de tramrails op de Kleiweg en maakte een fatale val. „Nu met corona heb ik goede bekenden zien wegvallen”, zegt hij.

Alles uit het leven halen, is daarom Perridons plan. In april 2019 gaf hij in Welgelegen een groot ‘Feest van de Liefde’ voor zijn toenmalige partner, „een oud schoolvriendinnetje van me, ook met kinderen”. Die relatie werd niks, maar hij heeft genoeg „fijne mensen” om zich heen.

„Lekker een beetje naar de races met Maxie, Jos en Raymond. In mijn Range Rover door mijn safariparkie met mijn beestjes rijden. Ik heb ook een helikoptertje daar. Breng me effe naar de andere kant, zeg ik dan. Gewoon léuke dingen doen, niets waar ik chagrijnig van word.”

En Perridon voelt zich fit. „Ik loop elke morgen drie kwartier en knal er 25 vitaminen in.” Dankzij een maagverkleining is hij al 42 kilo afgevallen. „Ik proef meer. Gisteren at ik gestampte andijvie, met wat gezellige mensen. Beetje spek, worstje erbij. Dan eet ik maar een heel klein beetje, maar heb ik het net zo fijn.”

Nieuwsbrief NRC Rotterdam Het laatste nieuws en de beste stukken over de mooiste rotstad die er is Inschrijven