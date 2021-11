‘Ik hoop dat ik uiteindelijk van mezelf kan gaan houden’

Wie is Jana Wilson (21) is als kind veertien keer verhuisd. Ze werkt bij de GGD en loopt stage in een kinderdagverblijf. Samen met haar vriend woont ze in een rijtjeshuis in Leeuwarden.

‘Mijn moeder is meer de persoon die me op de wereld heeft gezet dan echt een moeder. Ze is iemand die het niet lang op dezelfde plek uithoudt. Als kind is dat lastig. Je hebt stabiliteit nodig. Met mijn moeder ben ik veertien keer verhuisd. Mijn vader had altijd zijn eigen plekje in de binnenstad van Leeuwarden. Hij kwam af en toe opdagen. Tot mijn twaalfde nam ik de zorg voor mijn twee zusjes op me. In de puberteit ging dat niet meer omdat ik met mijn eigen dingen zat. In die tijd kreeg ik ook nog een broertje.

„Toen ik zes was zijn we naar Curaçao verhuisd, mijn moeders thuisland. We woonden bij mijn overgrootoma, met mijn oma. Familie om je heen, zwemles in zee, halve dagen naar school... dat was de tijd dat ik gelukkig was. De bedoeling was dat we zouden blijven. Maar het bedrijf waar mijn moeder werkte ging failliet. Na twee jaar zijn we weer teruggekomen.

„Op mijn dertiende ben ik begonnen met automutilatie. Het is moeilijk uit te leggen, maar dat voelt als een ontlading. Even geen mentale pijn, maar pijn ergens anders.

„Twee maanden voor mijn achttiende verjaardag hield ik het thuis niet meer uit. Mijn moeder en ik konden niet met elkaar overweg. Ze behandelde mij niet zoals het hoorde. Gelukkig kon ik terecht bij de ouders van mijn vriend. Zij hebben me opgenomen als hun eigen kind en zijn heel veel voor mij gaan betekenen. Ik kan met hen praten over van alles zonder dat ik veroordeeld word. Vier maanden heb ik bij hen gewoond. Daarna gingen mijn vriend en ik samenwonen. We wilden graag een plek voor onszelf.

‘Mijn vriend en ik zijn vierenhalf jaar samen. Ik heb hem ontmoet via een datingsite. Mijn vriendinnen hadden een profiel voor mij aangemaakt, ze vonden dat ik ook een vriendje moest hebben. Ik heb er lang niets mee gedaan, ik had andere dingen aan mijn hoofd. Toen kwam er een berichtje van hem. Ik keek naar zijn foto’s en hij leek me wel vrolijk.

„Na een tijdje maakten we een afspraak om elkaar te zien. Maar hij versliep zich – hij had een nachtdienst gehad. Ik zei: oké, we doen een rain check. Als hij daarmee had ingestemd had ik hem denk ik nooit meer gezien. Maar hij zei: ik ga nu douchen en dan kom ik eraan. Zo is het gekomen. Het voelde gelijk goed.

„Hij heeft een zus en een broer. In het begin had ik erg moeite met de band die zij hadden – al vond ik het fijn voor hen. Het is daar zo warm en prettig. Het eerste jaar moest ik soms even terugstappen. Zo blij was ik, en tegelijk zo teleurgesteld dat ik dat zelf nooit had gehad.

„Mei 2018 hebben we ons eerste eigen appartementje gehuurd en twee jaar geleden heeft mijn vriend een rijtjeshuis gekocht. Hij heeft een vaste baan, hij is kaasmaker. Ik ben nog student, helaas. Ik zou ook weleens aan het werk willen. Zodat je ook eens een vrij weekend hebt, niet werk, stage, school combineert en dan nog eens vrije tijd moet proberen te vinden.

„Ik werk bij de GGD om mensen te testen op corona. Ik loop stage op een kinderdagverblijf voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker, nu op de groep voor nul- tot tweejarigen. Heel leuk, al heb ik liever kinderen die iets ouder zijn, met wie je ook eens kunt verven, knutselen.

„De laatste twee jaar op het vmbo deed ik techniek, ik merk dat ik dat erg mis. Ik vind het fijn om dingen te maken, te kunnen zien wat je doet. Metaalbewerking en hout vond ik het leukst, hout had echt mijn liefde. Maar ik dacht toen wel: wil ik dit mijn hele leven doen? Het is best zwaar werk. Een oud-klasgenoot zit nu in de scheepvaartinterieurs. Zoiets zou ik toch ooit nog wel eens willen doen.

‘De afgelopen vijf jaar heb ik allerlei therapieën gevolgd. Ik heb angst- en paniekaanvallen en kan snel overprikkeld raken. Ik hoop dat ik alles wat ik heb meegemaakt een plekje kan geven en uiteindelijk van mezelf kan gaan houden.

„Tot vorig jaar wou ik graag kinderen. Ik heb mezelf altijd een moederlijk figuur gevonden. Ik heb ook altijd geweten hoe ik het niet zou doen, namelijk hoe het bij mij is gegaan. Maar: met liefde. Dat je naar je kinderen luistert als ze naar je toekomen. Warmte geeft. Dat ze zich thuisvoelen bij jou.

„Vorig jaar kreeg ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het universum heeft besloten dat dit niet het moment was. Achteraf ben ik wel blij dat het zo gelopen is. Ik was er niet klaar voor geweest.

„Soms heb ik het gevoel dat ik een stukje zelfontwikkeling heb gemist. Thuis moest ik snel volwassen worden, bij mijn vriend ging ik op hem leunen. Misschien ga ik na mijn studie een tijdje op mezelf wonen. Ik wil kijken hoe het is om voor mezelf te zorgen. Voor mij alleen.”

