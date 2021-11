Grote twijfels over echtheid e-mail vermiste tennisster Peng Shuai

Het Engelstalige Chinese staatsmedium CGTN is woensdag met een e-mail naar buiten gekomen die afkomstig zou zijn van de vermiste toptennisster Peng Shuai.

In die mail ontkent Peng dat ze te maken heeft gehad met seksueel geweld. Op 2 november was ze juist met een uitgebreide beschuldiging daarover gekomen op het Chinese sociale medium Weibo. Ze zei toen dat het seksueel geweld gepleegd was door de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli, die veertig jaar ouder is dan Peng. Door de uitzonderlijk hoge positie van Zhang, eerder een van de negen machtigste mannen van China, en door de bekendheid van Peng ligt de zaak in China zeer gevoelig.

Na 2 november was er niets meer van haar vernomen. In de nu door CGTN gepubliceerde mail stelt ze dat ze helemaal niet is vermist. „Ik was gewoon thuis aan het uitrusten en alles is in orde”, aldus de mail.

Ze verwijst ook naar een recente verklaring van de internationale associatie voor vrouwelijke tennissters, de WTA, waarin de WTA aandacht vraagt voor haar zaak. „Het nieuws in die verklaring, inclusief de beschuldiging van seksueel geweld, is niet waar. Ik word niet vermist, en ik ben niet onveilig”, aldus de mail.

WTA wil verifieerbaar bewijs

De WTA heeft grote twijfels of de e-mail wel echt van Peng afkomstig is. „De verklaring die de Chinese staatsmedia vandaag hebben afgegeven over Peng Shuai maken mijn zorgen over haar veiligheid en over waar ze is alleen maar groter”, aldus voorzitter Steve Simon op de site van de WTA.

„Ik vind het moeilijk te geloven dat Peng Shuai die mail echt heeft geschreven”, vervolgt hij. „Peng Shuai heeft ongelooflijk veel moed getoond in het opschrijven van een beschuldiging van seksueel geweld tegen een voormalig topbestuurder van de Chinese overheid. De WTA en de rest van de wereld hebben onafhankelijk en verifieerbaar bewijs nodig dat ze veilig is”, schrijft Simon verder. „Ik heb herhaaldelijk geprobeerd om haar te bereiken met verschillende communicatiemiddelen, zonder succes.”

China heeft zich mogelijk geroepen gevoeld om met dit bericht van Peng Shuai naar buiten te komen omdat haar verdwijning internationaal tot steeds meer ophef leidt. Ook de Japanse Naomi Osaka nam het voor Peng op. Ze schreef op Twitter onder meer: „Ik heb pas gehoord dat een mede-tenisster vermist is kort nadat ze bekendmaakte dat ze seksueel is misbruikt. Censuur is hoe dan ook nooit ok.”

Mail mogelijk onder druk geschreven

Mogelijk heeft Peng de mail wel zelf geschreven, maar dan onder grote druk. China kent inmiddels een lange traditie van „vrijwillige” verklaringen van mensen die, soms voor het oog van de Chinese staatstelevisie, terugkwamen op eerder gedane beschuldigingen tegen de Chinese overheid of die een misdaad bekenden die zij nooit hebben begaan.

Meest berucht zijn misschien wel de gedwongen bekentenissen van een groep boekhandelaren in Hongkong die boeken verkochten waarin Chinese leiders onwelgevallig werden afgeschilderd.

Ook de Zweedse mensenrechtenactivist Peter Dahlin, die zelf ironisch genoeg juist onderzoek deed naar deze valse openbare getuigenissen, werd in 2016 als eerste buitenlander gedwongen tot het afleggen van zo’n bekentenis.

#MeToo

Peng beschuldigde voormalig vicepremier Zhang er eerder van dat hij haar heeft gedwongen tot seks. Ze zegt over zichzelf: „Ik ben geen goed meisje, ik ben een heel slecht meisje”, ze gaf aan dat ze de zaak heel verwarrend en onduidelijk vindt en dat ze eerder ook vrijwillig seks met Zhang heeft gehad. „Zelfs al lijkt het (…) op een mot die op een vlam af vliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen”, schreef ze toen.

De voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli tijdens een conferentie in Beijing in 2017. Foto Lintao Zhang/EPA

De post stond maar zo’n twintig minuten op Weibo voordat hij werd gecensureerd, maar in die korte tijd ging het bericht viraal. Peng heeft ruim een half miljoen volgers op Weibo. Inmiddels is het ook lastig om te zoeken op woorden als „tennis”, en veel referenties naar Peng zijn van het net verwijderd.

#Metoo heeft het in China niet makkelijk. Vrouwen durven zich steeds vaker publiekelijk uit te spreken, maar ze worden zelden in het gelijk gesteld. Zo lukte het Zhou Xiaoxuan uiteindelijk wel om een rechtszaak te beginnen tegen de beroemde televisiepresentator Zhu Jun. Hij zou haar seksueel hebben misbruikt terwijl zij bij de staatsomroep stage liep. Maar de zaak leidde tot niets, omdat de rechter vond dat het bewijs onvoldoende was.