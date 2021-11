Een eregalerij van lichamen op OnlyFans

‘Congratulations!” Het is gelukt: voor een symbolisch bedrag van een paar cent ben ik lid van OnlyFans, het platform dat z’n explosieve groei (vorig jaar steeg het aantal gebruikers van 7,5 naar 85 miljoen) vooral dankt aan het uitgebreide seks-aanbod. In tijden van lockdown bleek het voor velen een welkom toevluchtsoord.

Blootfoto’s, blootfilmpjes, ‘sexy’ virtuele ontmoetingen – noem me preuts, maar mij boeit het niet zo. De documentaireserie Socials, Seks en Centen (PowNed, nog te zien op NPO Plus) was informatief genoeg: acteur Ferry Doedens gaf een eerlijk inkijkje in zijn eigen schaduwcarrière als ‘Ferdinand Diego’, en bleek aarzelender en kwetsbaarder dan z’n meer pragmatisch ingestelde collega’s. Online in je nakie kan gewoon een vet salaris opleveren: wie nieuwsgierig is naar jouw ‘content’ moet ervoor betalen. Niks mis mee.

Rubens.

Het account waar ik naar op zoek ben wemelt ook van het naakt. Artistiek naakt. Schiele, Rubens, Modigliani. In Wenen zijn ze allemaal te zien, de stad dankt een derde van haar bezoekers aan haar kunstaanbod. Maar op social media stuitten de Weense musea keer op keer op censuur.

Bloot mag immers niet. Niet op TikTok, dat het account van het Albertina Museum verwijderde naar aanleiding van een vrouwenborst op foto’s van Nobuyoshi Araki. Niet op Instagram, dat in 2019 viel over een schilderij van Rubens. Facebook achtte zelfs de prehistorische Venus van Willendorf pornografisch.

Als tegenzet besloot het Vienna Tourist Board dit najaar om een aantal van die geweerde werken op OnlyFans te plaatsen. Wie zich aanmeldde werd een museumkaartje of stadspas beloofd. Het maakte wereldwijd discussie los: was dit een capitulatie, provocatie, een stunt? Of alles tegelijk?

Siliconenbikini

Het account is inmiddels inactief, maar nog wel te bezichtigen – gratis, om zo „elke kunstliefhebber de kans te geven om van Weense kunst te genieten zoals de kunstenaars het bedoelden”, aldus de afsluitende post. Scrollen dus maar, langs een beknopt toegelichte kunsthistorische eregalerij van lichamen: voluptueus of schriel, geschetst, geschilderd of uit steen gehouwen. Met porno heeft dit niets te maken, hier heersen vakmanschap en fantasie. Een Egyptisch amulet van een mannetje dat zijn eigen joekel van een fallus omhelst doet me grinniken. De levende OnlyFans-‘suggesties’ die intussen rechts in beeld verschijnen steken er flets bij af: weer zo’n meid in siliconenbikini.

Venus van Willendorf

Gemiddeld kregen de Weense kunstwerken zo’n vijftig likes, het aantal commentaren bleef uiterst beperkt („Horray for that (sic)! I love Schiele and the Leopold Museum”). Toch beschouwt het Tourist Board de campagne als geslaagd, mailt pr-medewerker Nikolaus Gräser desgevraagd. „Op het hoogtepunt hadden we meer dan duizend OnlyFans-abonnees. Maar daar ging het ons niet om. Wereldwijd hebben meer dan 3.000 traditionele media aandacht besteed aan onze actie, met een potentieel bereik van 800 miljoen mensen.”

Het probleem is niet opgelost, maar de ‘socials’ zijn weer even te kijk gezet als twijfelachtige hoeders van de moraal.