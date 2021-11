‘Dit schilderij verdient plek in een Nederlands museum’

Ze heette Ni Sadri een en was voor de oorlog een gevierde danseres op Bali. Eind jaren dertig trad ze elke vrijdag op in Denpasar, in het Bali Hotel van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, een Nederlandse rederij. Samen met haar ‘tweeling’-danspartner Ni Cawan en begeleid door een gamelan-orkest, danste ze voor toeristen dan de Legong, een traditionele Balinese dans voor tienermeisjes die soms al vanaf vijfjarige leeftijd werden getraind om de juiste bewegingen met hoofd, ogen, handen en vingers te maken.

De Haagse kunstenaar Willem Hofker (1902-1981) viel voor de engelachtige schoonheid van Ni Sadri. Kort nadat hij zich in 1938 op Bali vestigde portretteerde Hofker haar in danskostuum in het atelier bij zijn huis. Dat Ni Sadri’s gouden hoofdtooi daarvoor de tempel mocht verlaten dankte de kunstenaar aan een offer van 15 cent aan de goden.

Het wonderschone portret van Ni Sadri is het topstuk van een veiling bij het Zeeuws Veilinghuis op 23 november. Van de bewaard gebleven werken uit Hofkers Balinese tijd is dit vermoedelijk het belangrijkste schilderij nog in handen van een Nederlandse particulier. Het aanbod van Nederlands-Indische schilderkunst is aan het opdrogen, zegt directeur René de Visser. Het afgelopen decennium verkocht zijn veilinghuis vele werken van Nederlandse kunstenaars in Nederlands-Indië. De Visser: „Het is eenrichtingsverkeer: bijna alles wat we hier veilen gaat naar Indonesië en komt niet meer terug.”

Achternicht

Dat eenrichtingsverkeer vreest Seline Hofker een beetje. Ze is een achternicht van de kunstenaar en probeert sinds 1995 zijn oeuvre in kaart te brengen. Ze traceerde meer dan duizend kunstwerken en publiceerde daarover in 2013 een boek dat alleen nog antiquarisch, voor vele honderden euro’s te koop is.

Willem Hofker in zijn atelier in Amsterdam in 1953, met op de achtergrond het portret van Ni Sadri. Foto Hofker Archief, S. Hofker

Naar het portret van Ni Sadri heeft Seline Hofker anderhalf jaar intensief gezocht. Ze zag het schilderij op een zwart-witfoto uit 1953 van het Amsterdamse atelier van haar oom. Na een bijna twee jaar durend verblijf in een jappenkamp op Celebes was hij in 1946 berooid naar Nederland teruggekeerd. Bij een kleinkind van de eerste eigenaren vond Hofker het schilderij tien jaar geleden uiteindelijk terug. Die familie heeft nu besloten het schilderij te verkopen.

Het portret van Ni Sadri verdient volgens Seline Hofker om zijn schoonheid een plek in een Nederlands museum. Het doek is volgens haar ook een „solide vertegenwoordiger van de kunst die in Nederlands-Indië werd gemaakt”.

Het is mogelijk ook de laatste kans om zo’n topstuk van haar oudoom te verwerven, denkt Hofker. Van zijn circa honderd bewaard gebleven Balinese schilderijen behoren er slechts een paar tot de Collectie Nederland. Tien tot vijftien Chinees-Indonesische verzamelaars hebben de laatste jaren op veilingen veel van zijn werken gekocht. Daarnaast zijn nog zes schilderijen en pastels van halfnaakte Balinese vrouwen in de oorlog gestolen uit een opslagplaats van de kunstenaar. Deze buitgemaakte werken doken later op in de collectie van de Indonesische president Soekarno, die ze een plek had gegeven in zijn „erotisch Panorama Mesdag”, zoals een rondgeleide journalist de verzameling eens omschreef.

Volgens Seline Hofker zou het schilderij van Ni Sadri in het Rijksmuseum niet misstaan naast de werken van Isaac Israëls en Willem Witsen, kunstenaars die het talent van haar oom al vroeg herkenden. „Het portret van Ni Sadri is net zo mooi.”

Zestien modellen

Seline Hofker reisde vijf keer naar Indonesië om onderzoek te doen naar de zestien Balinese vrouwen die haar oom portretteerde. Acht modellen bleken nog in leven en herinnerden zich de rijzige, blanke kunstenaar met de helder blauwe ogen nog goed. Met plezier keken de vrouwen terug op de poseersessies bij haar oom, zegt Hofker. Van de overleden modellen, onder wie Ni Sadri, sprak Hofker familieleden. „Kom je speciaal voor oma”, was de vraag die de onderzoekster vaak moest beantwoorden.

Ni Sadri als model, foto uit het boek Bali in the 1930s. Foto Arthur Fleischmann

Ni Sadri overleed in 1974. Ze danste tot haar huwelijk. Van de beroemde danseres zijn vele portretten bewaard gebleven. Toeristen maakten foto’s van haar en ook stond zij op ansichtkaarten, reisbrochures en in boeken. Ook andere kunstenaars portretteerden haar, ieder op hun eigen wijze, schrijft Hofker in A Masterpiece Revealed, een door het Zeeuws Veilinhuis verspreide brochure over het schilderij. Niemand, stelt Hofker daarin, schilderde zo’n letterlijk kleurrijk en monumentaal portret van Ni Sadri als haar oom, Willem Gerard Hofker. „Ook door het grote formaat en de handgesneden houten lijst”, zegt de achternicht. „zou dit schilderij een waardig museumstuk zijn.”

Willem Gerard Hofker, Ni Sadri, Lègong Klandis, Bali 1938 (olieverf op doek, 92×66,5 cm) Richtprijs 250.000-350.000 euro Foto Zeeuws Veilinghuis