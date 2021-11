De magie van televisie trok Ruud ten Wolde (1992-2021) altijd aan

Vier jaar oud was Ruud toen hij zijn ouders de schrik van hun leven bezorgde. Hij besloot na het avondeten nog even met zijn vriendin Susanne de deur uit te gaan, zoals ze wel vaker deden. Ditmaal gingen de twee naar het bos waar volgens hem Winnie de Poeh zich zou bevinden. Toen Ruuds bezorgde vader de twee weer vond, begreep Ruud maar niet waarom hij zo boos was. „We waren toch gewoon op zoek naar Winnie de Poeh?”

Dat avontuurlijke, dat bleef. Maar zo roekeloos als Ruud vaak op avontuur ging, hij hield altijd oog voor anderen. Vóór op de fiets bij zijn moeder groette kleine Ruud elke voorbijganger. „En iedereen groette hem terug omdat hij zo’n aanstekelijk kereltje was”, zegt zijn vier jaar jongere zus Fleur. Toen hij eenmaal zelf leerde fietsen mochten de zijwieltjes er pas laat vanaf. Hij vond het handig dat hij zijn fiets zo stil kon zetten zonder dat ’ie omviel. Zijn moeder: „Zijn houding was: waarom zou je het leven moeilijk maken als het ook makkelijk kan?”

Als klein jongetje wilde Ruud ten Wolde al bij de televisie werken. De televisiewereld is voor mij altijd iets magisch geweest, schrijft hij in zijn boek Ziek Gelukkig, dat enkele weken na zijn overlijden op 9 oktober verscheen. Het fascineerde hem hoe je met wat lichten en een camera een heel nieuwe wereld kon scheppen. „In mijn optiek kwam het zelfs in de buurt van tovenarij.”

Hij begon bij BNN en werkte later in verschillende rollen mee aan tal van programma’s. De realityprogramma’s die hij hielp maken vond hij het mooist, zoals Ex On The Beach: Double Dutch. „Dat ordinaire, daar hield hij wel van,” lacht zijn moeder. De laatste jaren was hij redacteur en verslaggever bij RTL Boulevard.

Lees ook de rubriek Iedereen Leest over het boek van Ruud ten Wolde: Door kanker leren wat geluk is

Eind 2015 kreeg Ruud ten Wolde te horen dat achter zijn oor een melanoom zat, een vorm van huidkanker. Toch besloot hij pas op de operatietafel plaats te nemen na de jaarlijkse familietrip naar de Canarische Eilanden. „Die week was heilig voor hem”, herinnert zijn moeder zich. De chirurg vond zijn verzoek bijzonder, maar de operatie kon zonder gevaar nog wel even wachten.

De mooiste familiereis ging niet naar Lanzarote, maar naar het Franse Lourmarin in 2018. Ruud was net samen met zijn vriend Jeannot, later zijn verloofde, en de twee konden niet van elkaar afblijven. Zussen Sanne en Fleur verstoorden plagerig menig romantisch momentje van het verliefde stel. Fleur: „We lieten ze zien hoe klef ze wel niet deden.” Alles klopte daar, herinnert zijn moeder zich.

Ruud ten Wolde eerder dit jaar. Foto Michael Graste

Na de eerste keer in 2015 werd kwam de kanker nog een aantal keer terug. Toch bleef hij op anderen letten. Liggend op zijn ziekenhuisbed in de woonkamer zag hij vanuit zijn ooghoek dat Fleur haar bord niet leeg at. „Ik zie het wel, dooreten!”, riep hij. Hij vond dat ze te weinig at. Fleur: „Zelfs toen hij superziek was dacht hij aan zijn kleine zusje.”

Zijn humor maakte ook de donkerste dagen dragelijk voor de familie. „Op de momenten dat hij zich goed voelde was hij zó sprankelend”, zegt zijn moeder. Hij kreeg iedereen in de kamer mee. „Supersnel lanceerde hij allerlei grapjes”, vertelt oudere zus Sanne ten Wolde. „Hij kon zó grappig zijn.”

Ook op Twitter deelde Ruud zijn snelle grappen. Maar hij bracht op dit platform ook zijn kanker ter sprake. Zijn positieve houding leverde hem ruim twintigduizend volgers op. „Rotzooi was er al genoeg op Twitter, vond hij”, weet zijn moeder. Bij zijn graf ontmoette ze een vrouw die hem kende van Twitter. In haar ogen was Ruud „een snel opgebrande kaars die fel scheen en veel mensen heeft verlicht”.

Sanne krijgt nog steeds berichtjes op Twitter waarin onbekende mensen vertellen over de leuke gesprekken die ze met Ruud hadden over alles, tot elkaars katten aan toe.

Voor het MTV-programma Ex on the Beach: Double Dutch deed Ruud de casting. Tijdens de opnames in Thailand stoorde hij zich enorm aan de frequentie waarmee door de kandidaten met ‘kanker’ werd gevloekt. „Ze wisten inmiddels allemaal dat ik kanker had gehad, maar blijkbaar maakte dat niet uit”, schrijft hij in zijn boek. Op een gegeven moment snauwde hij ze toe dat ze er eens mee moesten ophouden. Later maakten de kandidaten hem samen hun excuses. „Hij wordt niet gauw boos maar toen was hij witheet”, zegt zijn moeder. „Respect tonen in taal en gedrag vond hij belangrijk.”

Voor zijn dood riep Ruud een stichting in het leven die de mentale begeleiding van kankerpatiënten wil bevorderen. Zijn eigen levenshouding leeft zo voort, zeggen zijn nabestaanden.

Dankbaarheid was daarbij zijn leidraad. Al kreeg hij met Sinterklaas een onderbroek of een potlood, dan nog riep hij vol enthousiasme uit: „Dit heb ik altijd al gewild!”