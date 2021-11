Werkloosheid gedaald tot niveau voor coronacrisis

Werkloosheid gedaald tot niveau van voor coronacrisis

Het aantal werklozen is afgelopen maand gedaald naar het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In oktober hadden zo’n 277.000 mensen geen baan, oftewel 2,9 procent van de beroepsbevolking. Dat is hetzelfde percentage als in februari 2020, vlak voor de aanvang van de coronacrisis.

Vooral onder jongeren nam de arbeidsparticipatie toe. Daarnaast daalde in alle sectoren het aantal WW-uitkeringen, een tijdelijke uitkering die recent ontslagen mensen kunnen ontvangen. De sterkste daling van het aantal WW-uitkeringen is te zien in de cultuursector, de horeca en de detailhandel. Alleen in de landbouw steeg het aantal mensen met een uitkering, maar dit is volgens het CBS te wijten aan het seizoen.

Het hoogtepunt van het aantal werklozen tijdens de coronacrisis lag in de zomer van 2020. Sindsdien neemt het aantal mensen zonder baan voornamelijk af. Bij de werkloosheidscijfers wordt alleen gekeken naar de beroepsbevolking. Dat zijn mensen die aan het werk zijn, of mensen die recent gesolliciteerd hebben en direct beschikbaar zouden zijn voor een nieuwe baan.

