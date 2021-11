Broodtrommelmaker Mepal uit de Achterhoek komt deels in Britse handen

Het kunststofserviesbedrijf Mepal maakt onder meer broodtrommels. Foto Patricia Rehe/Hollandse Hoogte

Uit Nederlandse klaslokalen is de Mepal-drinkbeker – draaidop, vaak een felle kleur – al decennia lang nauwelijks weg te denken. Nu moet de beker met hulp van private equity ook de rest van Europa gaan veroveren.

Het Britse private-equity-fonds 3i neemt een meerderheidsbelang in het Lochemse kunststofserviesbedrijf Mepal, dat bekend is van de bekers, opbergdozen en broodtrommels. Beide partijen hebben dat donderdag bekendgemaakt. Hoe groot het belang is, is niet bekendgemaakt.

Volgens Mepal-topman Rutger de Korte is het de bedoeling dat 3i het bedrijf gaat helpen verder te groeien in Europa. De omzet van Mepal (dit jaar naar verwachting zo tussen de 65 à 70 miljoen euro) is de afgelopen jaren ongeveer verdrievoudigd, met name door uitbreiding in Duitsland. Daarbij is het bedrijf tegen de „grenzen” aangelopen, aldus De Korte. Mepal was voortdurend aan het opschalen en het productiepersoneel en de distributieketen konden de gestegen vraag soms maar net bijbenen. Zo moest het bedrijf aparte locaties huren in de gemeente Lochem omdat het uit het distriebutiecentrum groeide.

Hulp van ervaren partij

Het bedrijf kan voor verdere groei op het continent wel wat hulp gebruiken van een partij die daar ervaring mee heeft, aldus De Korte. Na gesprekken met meerdere partijen kwam het uiteindelijk uit bij 3i. Deze investeerder is in Nederland vooral bekend als eigenaar van de eveneens snelgroeiende koopjesketen Action. De Korte: „Zij zijn onder andere goed in het beheren van de toeleveringsketen, en in online verkopen.”

Mepal is in 1949 opgericht in Den Haag door de Duitser Egon Wolff. In eerste instantie verkocht hij Deense serviezen van melanine, in de jaren vijftig ging Mepal ze ook zelf maken. Met succes: de karakteristieke ontwerpen sloegen aan bij Nederlanders. De Modula-opbergdozen, een decennia-oud ontwerp dat nog altijd te krijgen is, zijn zelfs in designmusea te vinden.

Sociale werkplaatsen

Eigen fabriekspersoneel heeft Mepal niet, de producten laat het in elkaar zetten bij verschillende sociale werkplaatsen. Daar zal de komende jaren niks aan veranderen, denkt De Korte. In het net uitgebreide distributiecentrum en bij de ontwerpafdeling in Lochem – Mepal verhuisde in 1963 naar de Achterhoek – verwacht hij de komende jaren banengroei.

Voor 3i geldt Mepal als relatief klein bedrijf, naast Action heeft het bijvoorbeeld een belang in fitnessketen Basic-Fit. Ook Action, waar de omzet vóór de coronacrisis met twintig procent per jaar steeg, had de afgelopen jaren soms last van ‘groeipijnen’. In 2019 besloot het bijvoorbeeld enkele winkels in Frankrijk toch niet te openen, omdat de distributieketen dat niet zou kunnen bijbenen.