Bloedbank Sanquin gaat gedoneerd bloed preventief nakijken op ziektes

Bloedbank Sanquin gaat volgend jaar een proef doen waarbij donoren hun bloed preventief kunnen laten onderzoeken op verschillende ziektes. Dat laat Sanquin donderdag weten. De proef is onderdeel van een meerjarige wetenschappelijke studie die duidelijk moet maken of het mogelijk is om via bepaalde eigenschappen in het bloed in een vroeg stadium te kunnen zien of iemand kans heeft een bepaalde ziekte te krijgen.

Sanquin hoopt daarnaast met de screening de kwaliteit van leven van donoren te verbeteren en de algemene zorgkosten in Nederland te verlagen. Ook zou een preventief onderzoek het aantrekkelijker moeten maken om te doneren. De bloedbank verwacht dat met name de vraag naar plasma de komende jaren flink zal toenemen.

Gedoneerd bloed en plasma worden door Sanquin nu al getest op verschillende overdraagbare ziektes, zoals hiv en hepatitis B. Dit wordt in de proef fors uitgebreid: dan wordt onder meer getest op diabetes, hart- en vaatziekten, immuunproblemen en kanker. Als de proef na een aantal jaar succesvol blijkt, krijgen alle donoren de mogelijkheid voor extra informatie over hun gezondheid.

Uit onderzoek van de bloedbank zou blijken dat een „heel groot deel” van donoren achter het idee van het preventief opsporen van ziektes in hun bloed staat. Bij Sanquin zijn ongeveer 400.000 donoren geregistreerd. De bloedbank benadrukt dat het preventieve onderzoek op ziektes een vrijwillige keuze van de donoren is.