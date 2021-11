Bij de kapper

Tijdens een knipbeurt valt het gesprek met mijn kapper even stil. Onbewust luisteren we allebei naar het gesprek van de enige andere klant en zijn kapper. Op aandringen van zijn kapper heeft de klant net uitgebreid verteld wat voor werk hij doet, waarna dat gesprek net als het onze stil valt. Niet voor lang gelukkig, want dan vraagt de klant: „En jij, wat doe jij?”

